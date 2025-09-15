Световните шампиони по бокс - само от две държави

Едва две държави могат да се похвалят със златни медали на завършилото в Ливърпул световно първенство по бокс. Макар че отличия се раздаваха в цели 10 категории, шампиони излъчиха само Узбекистан (6) и Казахстан (4).

Общо 19 страни (от общо 68 участвали) спечелиха медали на шампионата, а сред тях е и България. В категория до 75 килограма Рами Киуан се поздрави със сребро, а при 60-килограмовите Радослав Росенов грабна бронз.

Така боксьорите прекъснаха 6-годишна суша на световни първенства. В отборното класиране сме на престижната шеста позиция.

Пред традиционни сили

На първо място е Узбекистан, следва Казахстан (4-0-0). Пред България в класирането са само още Бразилия (0-3-0), Япония (0-1-2) и домакините от Англия (0-1-2).

Зад българите остават страни с традиции като Ирландия, Турция (без медал), Франция, Монголия, САЩ (без медал), Куба, Азербайджан, Италия (без медал), Хърватия, Украйна и други.

Националите се завръщат в понеделник вечерта от Ливърпул. Във вторник ще бъдат приети от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, след което в 12:30 часа ще имат среща с медиите в Пресклуб "България".