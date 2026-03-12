Ще ги видим и в София! Кои са новите кралици на руската гимнастика?

Руският шампионат по художествена гимнастика през 2026 г. се превърна в едно от най-драматичните състезания през последните години. Турнирът трябваше да покаже кои гимнастички са готови да представят страната на международната сцена.

Най-голямата изненада обаче беше провалът на доскорошната звезда Лала Крамаренко, която не успя да се класира за финалите и остана извън националния отбор.

Сензационна шампионка

Новата шампионка на Русия стана Арина Ковшова спечели многобоя със 115.200 точки. Победата ѝ дойде след изключително стабилно представяне във всички уреди и почти без сериозни грешки. Ковшова демонстрира увереност и чистота на изпълненията, а преминаването ѝ в академия „Небесна благодат“ и работата с нов треньорски екип явно дават резултат. Тя изпревари най-близката си съперничка само с 0.05 точки, но контролът и стабилността ѝ се оказаха решаващи.

Младата сензация

Сребърният медал отиде при едва 15-годишната София Илтерякова, която прави първия си сезон при жените. Младата гимнастичка започна годината с титла от шампионата на Москва и потвърди силната си форма и на националното първенство. Въпреки грешка в съчетанието на топка и проблем във фуететата на обръч, София показа характер и остана в битката за златото до самия край.

Бронз след силно начало

На трето място се нареди Ева Кононова, която през този сезон значително подобри артистичността в своите съчетания. Тя впечатли особено в изпълнението с бухалки, поставено на популярния хит „Pedro“. Въпреки стабилните си първи три уреда, грешка при хвърляне на топка ѝ коства по-високо класиране и я остави с бронзовия медал.

Голямото разочарование

Фаворитката за титлата Мария Борисова не успя да стигне до подиума. След силни квалификации тя допусна четири грешки на топка и загуби шанса си за медал. Въпреки това Борисова остава сред основните надежди на Русия и ще участва в първия етап от Световната купа.

Нова ера в руската гимнастика

Провалът на Крамаренко показа, че ерата на абсолютната ѝ доминация може би е към края си. На сцената вече се появяват няколко силни претендентки, а конкуренцията в руската художествена гимнастика изглежда по-ожесточена от всякога, пише sovsport.ru.

Следващото голямо изпитание за водещите гимнастички ще бъде етапът от Световната купа, който ще се проведе в София между 28 и 30 март.