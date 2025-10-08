Тя победи рака, а брат й я унизи на леда (ВИДЕО)

Разгорещен дебат избухва в американското фигурно пързаляне и общество като цяло. Причината - скандално видео от тренировка на Мая и Алекс Шибутани, медалисти от олимпийски игри и световни първенства при танцовите двойки. На записа се чува как Алекс крещи вулгарни обиди по адрес на сестра си.

Феновете са шокирани и припомнят, че Мая беше диагностицирана с тумор на бъбреците през 2019 година. Тя претърпя тежка операция и продължителна рехабилитация.

Сега фигуристката реши да се върне на леда, а отношението на родния й брат и неин партньор на леда изглежда изключително несправедливо и болезнено.

Скапана кучка

И докато някои все пак омаловажават ситуацията и оправдават избухването като "професионален проблем", повечето потребители на социалните мрежи реагират изключително остро.

"Какво толкова погрешно е направила Мая? Някоя фигура? Това не е причина да наричаш сестра си "скапана кучка", гласи само един от възмутените коментари.

Алекс Шибутани има и други гневни изблици в миналото. А настоящата ситуация е на път да съсипе кариерата му - той вече е мишена за организации, противопоставящи се на грубост и унижение на жените.

Да се върнеш от Ада

А историята на Мая и Алекс доскоро служеше за вдъхновение. Те са първата танцова двойка от азиатски произход с олимпийско отличие. Бронзовите медалисти от олимпийските игри в Пьончан обявиха завръщането си в спорта след 7-годишна пауза. И това беше прието като чудо заради тежкото заболяване на Мая. Тя не само пребори рака, но и се устреми към ново олимпийско участие догодина в Милано и Кортина.

Дуетът тренира под ръководството на Марина Зуева и Масимо Скали. Но скандалът мигновено засенчи всички разговори за бъдещето им.

"Никакво злато не струва унижението на сестра ти", "Как може да каже това? Тя победи рака" и "Не бих искал такъв човек да представлява страната ми", гласят реакциите на обикновените американци.

