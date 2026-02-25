Тялото му отказа на върха! Оперираха сърцето на биатлонист

Звездата в биатлона Томазо Джакомел премина успешно през сърдечна процедура, съобщи Италианската федерация по зимни спортове (FISI).

25-годишният атлет ще бъде изписан от болница „Галеаци“ в Милано на 26 февруари, след като му беше направена аблация, която лекарите определиха като „пълен успех“.

Операцията идва само дни след драматичното му оттегляне от масовия старт на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

Лидер

Джакомел, който водеше след първите две стрелби, изведнъж почувствал тежест и затруднение в дишането и движението, което го принудило да прекрати състезанието.

Снимка: БГНЕС

В публикация в Instagram той сподели: „Тялото ми спря да работи нормално и изпитах огромна трудност да се движа. Това беше най-лошото чувство, което съм изпитвал досега.“

Джако добавя, че е опитал да намали темпото си, но физическото му състояние не му позволило да продължи, а емоционално преживяването го оставило с „разочарование и гняв“. Все пак той увери феновете си, че не се отказва и вече се настройва за следващите игри във Франция.

Сребро

Томазо е втори в генералното класиране на Световната купа по биатлон за сезона и спечели сребърен медал в смесената щафета на олимпийските игри.

Снимка: БГНЕС

Лекарите ще проведат допълнителни тестове след две седмици, за да определят точната причина за внезапното му здравословно влошаване.

Международният съюз по биатлон изрази подкрепата си: „Оздравявай бързо, Томи! Ще се върнеш по-силен.“