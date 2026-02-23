Докога талантът ще компенсира липсата на условия? (ВИДЕО)

Часове след като се прибраха от Зимните олимпийски игри в Зимни олимпийски игри 2026, официално закрити в Милано/Кортина д'Ампецо, най-успешната двойка в българския биатлон – Милена Тодорова и Владимир Илиев – гостуваха в ефира на bTV.

Националите от Троян говориха откровено за олимпийските емоции, болката от четвъртото място, семейството и бъдещето на българския зимен спорт.

„Не се усещаше олимпийският дух“

За Милена това бяха трети олимпийски игри, за Владо – пети. И двамата обаче признаха, че този път атмосферата е била различна.

„На предишните игри имаше олимпийско село – всичко беше на едно място. Сега бяхме по хотели и не се усещаше толкова олимпийският дух“, разказа Милена.

Организацията обаче е била на високо ниво, а инфраструктурата в Европа значително е улеснила състезателите.

16 секунди от медала – „най-гадното“ четвърто място

Най-силният емоционален момент за Милена бе четвъртото място в преследването, оставило я на 16 секунди от олимпийски медал.

Снимка: Reuters

„Сълзите бяха смесени – от яд и от радост. Буквално една грешка на рубежа. Четвъртото място е най-гадното – никой не го помни“, призна тя.

Въпреки разочарованието, равносметката ѝ е положителна: повече удовлетворение и щастие, отколкото тъга.

Владо, който вече е усещал вкуса на големия успех, бе категоричен: „Нейният момент ще дойде. Бил съм там, знам какво е. Изисква се време. Борим се с много силни държави.“

20 години на върха – и болката за българския биатлон

За Владимир Илиев това бе пета олимпиада и две десетилетия на максимално ниво.

„Лично аз не съм напълно доволен. Но българският биатлон показва резултати. Парадоксът е, че у нас условията не са на нивото на тези резултати“, заяви той.

По думите му липсват модерни центрове и адекватна база за децата. Той призова да се мисли стратегически за развитие на зимните спортове – ски, сноуборд, биатлон – за да не остава България „бутикова държава“, представена само в няколко дисциплини.

Пушката – продължение на състезателя

В студиото на "Тази сутрин" Владо показа състезателната си пушка – изработена индивидуално от един от най-добрите специалисти в света. Разликата между неговата и тази на Милена е в дървената част, която се прави персонално според анатомията и стила на всеки биатлонист.

Любов, семейство и малката Ивайла

Освен партньори в спорта, Милена и Владо са и партньори в живота. Дъщеря им Ивайла ги посрещна на летището снощи.

„Откакто съм тръгнала, съм с Владо. Много естествено се случиха нещата. Понякога е трудно, но с всички тези пътувания, ако искаш семейство и личен живот, трябва да намериш баланса“, сподели Милена.

Поглед напред

„Това е начинът – базата и държавна подкрепа, да направим крачка напред. Стоим на едно място, това е истината“, категорични са двамата.

А за Милена? Може би следващият ѝ старт няма да бъде на 16 секунди от историята – а точно в нея.