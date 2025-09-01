Торстен Трен – от битка с рака и счупен лакът до лидер в "Ла Вуелта"

Колоездачната обиколка на Испания навлезе във втората си седмица. Една трета от 3151-километровото трасе вече е изминато, а битката за челните позиции между 23 от най-добрите отбори в света става все по-ожесточена.

Без съмнение фаворитът за спечелване на най-престижната колоездачна надпревара в Испания е датчанинът Йонас Вингегор, който преди 2 години трябваше да се задоволи с втората позиция в подреждането. Сега е още по-амбициран, а желанието е още по-силно след като основният му конкурент в последните години Тадей Погачар не е сред участниците.

Един колоездач обаче се появи на сцената и може да развали празника на Вингегор за втори път. Това е Торстен Трен. 30-годишният състезател на "Бахрейн Викториъс" е лидер след 9 етапа от Обиколката – на 37 секунди пред двукратния първенец в Тур дьо Франс.

Между живота и смъртта

Историята на Торстен Трен започва далеч преди юбилейното 80-о издание на "Ла Вуелта". Но 2022 г. е преломна в неговия живот. Преди 3 години колоездачът, който тогава е в тима на "Уно-X", се подлага на рутинен допинг тест, който установява анормални нива на Бета-човешки хорионгонадотропин. Това не е допинг. Това е предупредителен знак. Диагнозата е рак на тестисите.



Бахрейнецът претърпява операция, следва едногодишно възстановяване, а през 2023 г. Трен отново е на педалите. И когато започва да жъне успехи с новия си тим „Бахрейн Викториъс“, съдбата му поднася още едно тежко изпитание – фрактура в лакътя.

Урокът

Всяка несгода в живота е урок – добър или лош. Зависи от възприятието на човек. За бахрейнеца назиданието е лъч надежда за по-добро бъдеще. Страхът постепенно изчезва, а урокът е повече от ясен – търпение. И наслаждаване на момента.

„Аз съм бегач, който винаги гледа към настоящето, без да мисли твърде много за бъдещето, а имайки предвид какво се е случило в миналото. Работил съм усилено, за да се справя с подобни събития.

Каквото и да се случи отсега нататък до края на "Ла Вуелта", убеден съм, че това ще бъде страхотен спомен за мен. Тръгвам си доволен и съм сигурен, че родителите ми ще сложат снимка в къщата си“, казва 30-годишният колоездач.

Наградата

А ако има някой, който вярва в способностите на Торстен Трен повече от самия него, това е неговият съотборник Пело Билбао.

"Той заслужава червената фланелка повече от всеки друг. Всички в отбора са наистина щастливи, защото той е човек, който е на много добро ниво. Да имаш лукса да спечелиш Гранд Тур и да бъдеш главен герой е прекрасно нещо.

Той е много достъпен човек, никак не е егоист. Винаги е до отбора, за каквото е необходимо. Като скромен човек, той не иска да стъпва на пръстите на другия и е уважителен. Всеки съотборник го оценява. Вижда се, че се забавлява и аз наистина се радвам за него.", добавя баскът.

Състезанието

Днес е почивен ден в Обиколката на Испания, а утре е 10-ият етап от надпреварата. Той е равнинен и e с дължина от 175,3 км от природен парк "Сендавива" до панаира "Лара Белагуа".