Трагедия на пистата: Скиор загина след жестоко падане

Матео Францозо се забил в ограда, получил тежка черепна травма

Италианският скиор Матео Францозо издъхна след жестоко падане по време на тренировка в Чили. Новината съобщи италианската федерация по зимни спортове, цитирана от агенция АП.

25-годишният Францозо е вторият елитен италиански скиор, починал за по-малко от година. Матилде Лоренци загина през октомври 2024-а.

Матео е получил "тежка травма на главата" в събота, като е бил лекуван в болница в Сантяго. Той не оцелял заради черепна травма и последващ оток на мозъка.

Стартове от Световната купа

Францозо спечели състезание в супергигантски слалом от Европейската купа през 2021 година, след като завърши четвърти в спускането на Световното първенство за юноши през 2020 г.

Той участва в 17 състезания от Световната купа – 11 супергигантски слалома и шест спускания. Най-добрият му резултат за Световната купа е 28-о място в супергигантски слалом в Кортина д'Ампецо през януари 2023 година.

Трагедия за спорта и семейството

"Това е трагедия за семейството му и за нашия спорт", каза президентът на централата по зимни спортове на Италия Флавио Рода и добави: "Абсолютно необходимо е да се направи всичко възможно, за да не се случват повече подобни инциденти."

Францозо е пробил два слоя предпазни огради на писта в Ла Парва и се ударил в друг тип ограда, разположена на шест-седем метра извън трасето, съобщиха още от италианската федерация. Той бил транспортиран с хеликоптер до болницата.

