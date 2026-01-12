Трети нож под коляното: Валентина Георгиева отново на операционната маса

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева премина през трета операция на коляното, извършена преди пет дни. Интервенцията е наложена заради хематом, появил се вследствие на вероятно скъсана вена или малка артерия, който е започнал да възпрепятства рехабилитацията ѝ.

„Състоянието на крака е добро. Операцията не засягаше ставата – хематомът беше проблемът и вече е успешно премахнат. Продължавам с раздвижването и се надявам това да е последното подобно усложнение“, споделя Георгиева.

По-тежка от контузията във финала на Евро 2022

Травмата, получена по време на квалификациите на световното първенство в Джакарта, се оказва по-тежка от контузията във финала на Евро 2022 в Мюнхен. Освен операция на менискус, е извършена външна стабилизация заради повторно скъсване на кръстна връзка, както и присаждане на хрущял.

Снимка: Lap.bg

„Никой не може да даде точен срок за възстановяването. В момента най-важното е здравето ми“, категорична е гимнастичката.

Въпреки поредния тежък удар, Валентина не губи вяра. Тя открито говори и за психическите предизвикателства, които съпътстват дългия път назад:

„Има дни с огромен напредък и дни, в които болката те връща назад. Това влияе. Но няма да позволя да ме събори – вече съм го преживявала и съм се връщала по-силна.“

Снимка: Lap.bg

Макар сроковете да са кратки и участието ѝ в предстоящото световно първенство да е под въпрос, голямата цел остава ясна:

олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

„Възстановяването е трудно, но ще работя търпеливо и сигурно. Знам за какво се боря“, завършва Валентина Георгиева.

