bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Валентина Георгиева обеща: Ще се видим на подиума!

Битката на талантливата гимнастичка продължава

Валентина Георгиева обеща: Ще се видим на подиума!
Lap.bg

Това е Божият план явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Ще се видим на подиума, написа в социалните мрежи двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева. Само преди няколко дни тя претърпя операция на коляното.

Операцията

Гимнастичката получи травмата по време на квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок.

Снимка: Lap.bg

Интервенцията, извършена от д-р Иван Василев, е втора за нея, след като през 2022 година беше оперирана заради контузия във финала на европейското първенство в Мюнхен.

Въпреки трудния период възпитаничката на Филип Янев демонстрира увереност и готовност да се върне към големия спорт след възстановяването.

"Ще се видим на подиума!"

"Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах... Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация.

Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко!

Ще се видим на подиума.", написа Георгиева.

Валентина Георгиева е сред най-талантливите и обичани български гимнастички на нашето време. Нейното име вече се свързва с успех, постоянство и вдъхновение. На прескок – дисциплина, в която България не е имала финалистка от десетилетия – тя върна страната ни на картата на световната гимнастика. Битката на Валя продължава. И както винаги – тя няма да се предаде!

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

операция възстановяване контузия спортна гимнастика Валентина Георгиева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Капитанът на Барселона излезе в безсрочен отпуск

Капитанът на Барселона излезе в безсрочен отпуск

Ботев Пловдив представи новия си спортен директор

Ботев Пловдив представи новия си спортен директор
Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани

Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани
Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)

Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)
С шайба в главата: Съдия удари хокеист на НСА (ВИДЕО)

С шайба в главата: Съдия удари хокеист на НСА (ВИДЕО)

Последни новини

Капитанът на Барселона излезе в безсрочен отпуск

Капитанът на Барселона излезе в безсрочен отпуск

Ботев Пловдив представи новия си спортен директор

Ботев Пловдив представи новия си спортен директор
Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)

Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)
Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани

Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV