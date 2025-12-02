Валентина Георгиева обеща: Ще се видим на подиума!

Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Ще се видим на подиума, написа в социалните мрежи двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева. Само преди няколко дни тя претърпя операция на коляното.

Операцията

Гимнастичката получи травмата по време на квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок.

Интервенцията, извършена от д-р Иван Василев, е втора за нея, след като през 2022 година беше оперирана заради контузия във финала на европейското първенство в Мюнхен.

Въпреки трудния период възпитаничката на Филип Янев демонстрира увереност и готовност да се върне към големия спорт след възстановяването.

"Ще се видим на подиума!"

"Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах... Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация.

Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко!

Ще се видим на подиума.", написа Георгиева.

Валентина Георгиева е сред най-талантливите и обичани български гимнастички на нашето време. Нейното име вече се свързва с успех, постоянство и вдъхновение. На прескок – дисциплина, в която България не е имала финалистка от десетилетия – тя върна страната ни на картата на световната гимнастика. Битката на Валя продължава. И както винаги – тя няма да се предаде!

