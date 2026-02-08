Трима българи са на 1/8-финал в сноуборда!

Трима българи се класираха за 1/8-финалите в паралелния гигантски слалом в сноуборда. 16-годишната Малена Замфирова стартира с №16 в осма серия и записа време 46.89 в първото спускане по синьото трасе срещу 26-годишната Елиза Кафонт.

Снимка: Reuters

Малена остана на три десети от италианката, което и отреди 11-о време след първия кръг. По червеното трасе след това тя спечели срещу Шайан Лох от Германия и с общ резултат 1:34.29 намери място на осминафиналите с 10-и резултат.

Замфирова ще се изправи срещу Рамона Хофмайстер. Естер Ледецка е с първо време, втора е Зузана Мадерова. С трети резултат към топ 16 продължава Цубаки Мики.

Снимка: Reuters

Тервел Замфиров и Радослав Янков също са на 1/8-финал. Победителят от Световната купа в Банско 2026 завърши пети в квалификациите и ще се изправи срещу Елиът Хубер (Гер) на 1/8-финалите, а най-опитният ни сноубордист трябваше да потрепери за място на финалите, но след силно второ каране, стигна до финалите с 13-и резултат.

Дивеча ще кара срещу Арно Годе (Канада) в битка за място сред Топ 8. Александър Кръшняк не успя да преодолее квалификациите.

Елиминациите започват в 14:00 ч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK