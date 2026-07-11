Други Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Турнирът „Иван Докторов“ събра бъдещето на самбото в София (ВИДЕО) Децата със СОП трогнаха всички

Поредното издание на международния турнир по самбо за кадети „Иван Докторов“ събра стотици деца в зала „София“ още в деня на откриването.

11 държави бяха представени в състезанието за кадети. Участниците са на възраст между 14 и 16 години, а тази година към турнира се присъедини и Армения, която все повече развива и утвърждава своето самбо.

Турнирът носи името на Иван Докторов - европейски шампион и уважаван треньор. Основната му мисия е да насърчава развитието на младите спортисти, международното спортно сътрудничество и ценностите на уважението, приятелството и честната спортна надпревара.

В залата се отличиха и деца със специални образователни потребности от клуб „СОП Самбо за развитие“. Младите спортисти от този клуб показаха на тепиха, че по нищо не отстъпват на останалите, а напротив – част от техниките, които притежават, са уникални по рода си. Те демонстрираха желание, отдаденост, уважение към съперника и дух, какъвто малцина притежават.

Всички в залата станаха свидетели на спортсменство, което само деца с подобна съдба могат да демонстрират - след всяка битка да прегърнат опонента си и искрено да му пожелаят успех. Защото, както разказва техният треньор Емил Нешев, няма как да не се грижиш за останалите в отбора, а дори и за опонента, който е такъв само докато е на тепиха.

Какво казаха те - чуйте във видеото.