Малена и Тервел Замфирови стават лица на борбата с хазартната зависимост

Спортът е единствената морална и здравословна алтернатива, заяви Тервел

Двете български звезди в сноуборда - Малена и Тервел Замфирови, станаха лица на кампанията на Министерски съвет срещу хазартната зависимост. 

Това обяви днес, 28 април, служебният министър-председател Андрей Гюров след среща със служебният министър на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски и двата спортисти. 

Малена, която се възстановява от тежката контузия - счупена бедрена кост, счупен таз и лопатка, получена през март след сблъсък със скиор в Чехия, и брат ѝ изпратиха изключително успешен сезон с няколко призови места в стартове от световната купа. Освен това Тервел спечели бронз от олимпийските игри в Милано/Кортина. 

Позицията

"Изключително се радваме, че борбата с хазартната зависимост е национална кауза. Ще се стремим с добрият пример да представим спорта като единствена здравословна и морална алтернатива на зависимостите. Смятаме, че всичко, което може да се вземе от хазарта, може да се вземе и от спорта. Ще се стремим да покажем на младите, децата, а защо не и на възрастните, че всъщност здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимостите", заяви Тервел Замфиров. 

"Нашето правителство дойде с една конкретна цел и ограничен мандат. Искахме да оставим една посока. В Министерство на здравеопазването има различни теми, които са важни за цялото общество и може би една от най-важните е борбата с хазартната зависимост. Това е бич за съвременното общество, който няма начин в момента да бъде ограничен, освен с една цялостна стратегия как ние трябва да се преборим с тези зависимост. Много е лесно да се отиде в посока на ограничителни режими. Мислим, че освен това, трябва да дадем пример на младите хора. Пример точно в този определен момент, когато са атакувани от всички страни с изкушения, както друго може да се прави. Този пример има своето лице и своя образ. Изключително сме щастливи, че Малена и Тервел се включиха в нашата кампания, защото те са пример за млади, одухотворени, успели български младежи, които ще ни радват в бъдеще със своите успехи", заяви Гюров. 

"Създадохме фонд за превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост, създадохме правила за кандидатстване и съвсем скоро различен тип организации ще могат да кандидатстват за устойчиво финансиране за различни действия в областта на хазартната зависимост", заяви доц. Околийски. 

 
