Удар с кънка в окото прати полякиня в болница

Полската състезателка по шорттрек Камила Селие беше изнесена на носилка, след като получи порезна рана точно под окото при тежък инцидент по време на четвъртфинала на 1500 метра на Зимни олимпийски игри 2026 в Италия.

По време на надпреварата се стигна до падане, при което острието на кънката на американката Кристен Сантос-Гризуолд неволно удари Селие в лицето.

Състезанието беше незабавно прекъснато за няколко минути, докато медицинските екипи оказваха първа помощ на 25-годишната полякиня. Пострадалата бе закрита от погледите на публиката с бял чаршаф, преди да бъде изнесена от леда. Селие успя вдигне палец, показвайки, че е в съзнание.

Полякинята е сред водещите състезателки в дисциплината, като през 2025 г. спечели сребърен и бронзов медал на световното първенство, а през януари 2026 г. завърши втора в смесената щафета на 2000 м на европейското първенство.

Златния медал в дисциплината 1500 метра при жените спечели корейката Ким Джил-ли с време 2:32.076 минути. Среброто остана за сънародничката ѝ Чой Мин-Цон (2:32.450), а бронзът бе за американката Корин Стодърд (2:32.578).

Италианската легенда Ариана Фонтана, която преследваше рекорден 15-и олимпийски медал, завърши пета във финала.