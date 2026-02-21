bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Удар с кънка в окото прати полякиня в болница

Тежък инцидент по време на четвъртфинала на 1500 метра шорттрек

Удар с кънка в окото прати полякиня в болница

Полската състезателка по шорттрек Камила Селие беше изнесена на носилка, след като получи порезна рана точно под окото при тежък инцидент по време на четвъртфинала на 1500 метра на Зимни олимпийски игри 2026 в Италия.

По време на надпреварата се стигна до падане, при което острието на кънката на американката Кристен Сантос-Гризуолд неволно удари Селие в лицето.

Състезанието беше незабавно прекъснато за няколко минути, докато медицинските екипи оказваха първа помощ на 25-годишната полякиня. Пострадалата бе закрита от погледите на публиката с бял чаршаф, преди да бъде изнесена от леда. Селие успя вдигне палец, показвайки, че е в съзнание.

Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)

Полякинята е сред водещите състезателки в дисциплината, като през 2025 г. спечели сребърен и бронзов медал на световното първенство, а през януари 2026 г. завърши втора в смесената щафета на 2000 м на европейското първенство.

Златния медал в дисциплината 1500 метра при жените спечели корейката Ким Джил-ли с време 2:32.076 минути. Среброто остана за сънародничката ѝ Чой Мин-Цон (2:32.450), а бронзът бе за американката Корин Стодърд (2:32.578).

Италианската легенда Ариана Фонтана, която преследваше рекорден 15-и олимпийски медал, завърши пета във финала.

20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?
 
Тагове:

болница шорттрек око носилка Зимни олимпийски игри чаршаф кънка миланокортина 2026 Ариана Фонтана Камила Селие

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Президентът на щангите се завърна

Президентът на щангите се завърна
Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)

Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)
Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)

Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)
Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Последни новини

„Живеех за нощта“ - скандалното момиче на биатлона слага край!

„Живеех за нощта“ - скандалното момиче на биатлона слага край!
20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?

20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?
И в шведския парламент се подиграха с Тотнъм

И в шведския парламент се подиграха с Тотнъм
Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)

Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV