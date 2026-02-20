Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)

Ски легендата Линдзи Вон остава в болница след нова операция, продължила повече от 6 часа.

Американката, която претърпя кошмарно падане по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, обеща на феновете си, че скоро ще разкаже всичко за тежката контузия, която разби мечтата ѝ.

“Преминах през операцията. Отне малко повече от 6 часа. Както виждате, бяха необходими много пластини и винтове, за да се сглоби всичко наново, но д-р Хакет свърши невероятна работа"

"Заради мащаба на травмата имам известни трудности след операцията и все още не са ме изписали от болницата, но и това ще стане. С малки стъпки"

"Скоро ще обясня каква е травмата и какво означаваше всичко това.”, написа в социалните мрежи ски иконата.

Спасителният пояс

Експертите са категорични - последствията можеха да бъдат и много по-лоши. Сякаш някаква невидима сила предпази легендата от още по-опустошителни поражения.

В мига, в който Вон губи контрол при скорост над 120 км/ч, под костюма ѝ за части от секундата се разгъва въздушна възглавница. Тя обгръща раменете, гърдите и гърба – зоните, които поемат най-силен натиск при подобни падания.

По време на тежкия инцидент тя е носела задължителната за скоростните дисциплини airbag система, а кадрите на Вон в очакване на помощ на пистата показват, че гърдите ѝ изглеждат "надути" – знак, че защитният щит се е разгърнал и вероятно е омекотил удара.

Системата използва сензори и GPS, които следят ъгъла, ускорението и ротацията на тялото в реално време. Ако алгоритъмът разпознае изхвърляне във въздуха или опасно превъртане, възглавницата се задейства още преди удара. След около 20 секунди тя автоматично се изпуска.

Електронният модул съхранява данните от инцидента – своеобразна черна кутия, която позволява детайлен анализ на всяко движение. За разлика от обикновен протектор, системата може да абсорбира до 7 пъти повече енергия при удар.