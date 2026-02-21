bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?

За първи път две наши биатлонистки ще участват в масов старт

БГНЕС

Време е за финален щурм. В предпоследния ден на Зимни олимпийски игри 2026 в Италия трита българи ще бранят честта на България в Милано/Кортина 2026.

Даниел Пешков ще стартира в 12:00 часа в тежкия масов старт на 50 км класически стил в Тезеро.

Но прожекторите падат върху биатлона

В 15:15 часа в легендарния център в Антхолц-Антерселва Лора Христова и Милена Тодорова ще застанат рамо до рамо сред 30-те най-добри в света в масовия старт на 12.5 км.

За първи път ще видим две българки в масов старт на Олимпийски игри.

Женската ни щафета в биатлона завърши 12-а на Игрите

Лора Христова, която на 23 април ще стане на 23 спечели бронз от индивидуалния старт на 15 км. Безгрешна бе и в преследването - 20 от 20 в преследването. Един-единствен пропуск от 50 изстрела. Най-висока ефективност на рубежа сред елита на Игрите.

Снимка: bgnes

Скорост и опит

Милена Тодорова се разчита на опит, скорост и хладнокръвие. Четвърта в спринта – на крачка от подиума и 14-а в преследването. За нея това е трети олимпийски форум.

"20 000 души в Антхолц-Антерселва отново аплодираха българските биатлонистки. Перфектна Лора Христова на стрелбището и седмо място в преследването, Милена Тодорова – 14-а. И двете заслужено ще стартират в масовия старт. Българският отбор влиза със самочувствие и показа, че е част от елита на тези Игри. Те показват най-доброто от България“, написа избраната на председател на БОК Весела Лечева в социалните мрежи.

Женският масов старт ще сложи финал на индивидуалната програма в биатлона на тези Игри.

Страната ни е на 28-о място в класирането по медали след двата бронза на Лора Христова (биатлон) и Тервел Замфиров (сноуборд).

Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина
