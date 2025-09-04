Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

Радослав Росенов започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по бокс! 7-кратният европейски шампион надигра категорично Довлет Муханов (Туркменистан).

В кат. до 60 кг българинът се забавлява на ринга в Ливърпул и си заслужи мястото във втория кръг на турнира. С бърза игра с краката и точни попадения той грабна чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Във втория кръг Радослав ще срещне Махамадали Гасимзаде. Двубоят с представителя на Азербайджан ще се играе в събота вечерта. Съперникът на нашия национал е световен вицешампион за младежи.

Днес стана ясен и съперникът на Хавиер Ибаниес в кат. до 55 кг. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж ще започне участието си на шампионата срещу Орландо Замора-Гарсия (САЩ).

Още бокс с българско участие - пряко по RING

Утре ни очакват още 3 срещи с българско участие, като можете да ги проследите пряко по RING. В кат. до 85 кг дебютантът Семион Болдирев ще се изправи срещу представителя на Италия Роберто Лици. Мачът е на ринг "А" в следобедната сесия и се очаква да започне около 16:30 ч.

Във вечерната програма ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В кат. до 50 кг националът, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг "Б" срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 ч. Испанецът е бронзов медалист от световно първенство и европейски първенец.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг "А" Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 ч.

