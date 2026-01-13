В Пещера и Барселона – старт на Тур Дьо Франс

За първи път в историята Етап "България" от Тур дьо Франс ще стартира, заедно с класическата легендарна надпревара.

Четвъртото издание на българския старт ще се проведе на 4 и 5 юли и ще бъде със старт и финал в центъра на Пещера, сред живописната природа на Родопите.

Българският етап на Тур де Франс (L’Etape BULGARIA by Tour de France) е масова любителска колоездачна надпревара по правилата на големия Tour de France, насочена към всички, които обичат колоезденето, както и към големите фенове на Тура, следващи неизменно кервана с най-силните шосейни колоездачи в света.

Състезанието

Тази година емблематичното състезание в България ще се състои на 4 и 5 юли, като датите съвпадат със старта на легендарния Tour de Francе 2026, който започва за първи път в историята от Барселона с впечатляващ 3333-километров маршрут. Това ще е 113-ото издание, което преминава през пет планински масива, включително двойно изкачване на Алп д'Юез, преди финала на Шанз-Елизе в Париж.

Българският етап от Тура запазва всички атрактивни активности, които привличат всяко лято хиляди приятели на колоезденето в Родопите.

В събота, на 4 юли са предвидени подгряващите събития преди големия старт, като през деня участниците ще има възможност да посетят Музея на Tour de France, да се снимат с Диди (Дяволът, който обикаля всеки етап на Tour de France), да подкрепят и децата си в Детското състезание в централната част на града.

Отново два маршрута: 58 км и 112 км

L’Etape BULGARIA ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани ще могат изберат един от двата маршрута със съответната дължина от 58 км и 112 км.

Победители ще бъдат излъчени в 4 възрастови категории при мъжете и жените.

Всички маршрути ще тръгват от центъра на град Пещера и се насочват на запад към язовир „Батак“ в живописните Родопи, като карането ще се извършва по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на едно професионално състезание. Най-високата точка която ще достигнат колоездачите е 1350 м надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

Емблематичните фланелки

Участниците в дългата дистанция при мъжете и жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от Голямото състезание Tour de France: Жълтата – най-желаната в света на колоезденето, зелената – предназначена за най-добрия спринтьор, бялата на червени точки – за най-добрия катерач, бялата – за най-младия състезател.

„За втора поредна година трасето на колоездачите е изцяло по асфалт, по много добре поддържани пътища, които в деня на събитието ще бъдат отцепени за движение само на участниците. В първото издание на Българския етап на Тура стартираха 750 колоездачи, следващата година вече бяха 920, а миналото лято над 1100. Сега очакваме още повече участници, тъй като домакините от Пещера предложиха отлични условия и отлична, незабравима атмосфера за всички пристигнали за колоездачния празник в региона,“ заяви организаторът Даниел Дуков – организатор на събитието.

L’Etape BULGARIA се организира от Спортен клуб „София в Европа“, получил лиценз от да проведе едноименното състезание в България от A.S.O, която е организатор на най-големите колоездачни събития в Европа и света: Tour de France, La Vuelta, Paris – Roubaix, Paris – Nice, Flèche Wallonne, Tour of OMAN, Artic race of Norway, плюс маратона Schneider Marathon de Paris, триатлона Garmin Triathlon de Paris, както и емблематичното рали Dakar.

