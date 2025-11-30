Верстапен, Норис и Пиастри оставиха всичко за финала

Титлата при пилотите във Формула 1 ще се реши в последното състезание! Макс Верстапен триумфира в Гран При на Катар и остави кулминацията за Абу Даби.

Драматичен развой

На пистата "Лусаил" Оскар Пиастри и Ландо Норис стартираха от първите две позиции, но лошата стратегия на Макларън изпрати Верстапен на първото място.

Снимка: Reuters

Пиастри все пак успя да се добере до подиума, завършвайки втори, а почетната стълбичка допълни Карлос Сайнц от Уилямс.

Основният претендент за титлата Ландо Норис остана на четвърта позиция, след като цял уикенд изпитваше трудности в Катар, като чак в последната обиколка успя да изпревари Кими Антонели и да спечели 12 точки.

Снимка: Reuters

Така титлата при пилотите ще бъде решена следващата седмица в последното състезание за годината.

Норис все още води в класирането с 408 точки. След победата си днес Верстапен измести Пиастри от второто място и вече има 396, докато австралиецът е с 392, въпреки че до средата на сезона водеше убедително.

Снимка: Reuters

Историята се повтаря, като през сезон 2021 във финалната надпревара Люис Хамилтън и Макс Верстапен спориха за титлата и нидерландецът триумфира след драматичен развой на събитията.

Сега ако пилотът на Ред Бул спечели титлата, то той ще направи един от най-великите обрати в историята на Формула 1 и ще изравни Михаел Шумахер с 5 последователни титли.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK