Весела Лечева получи отказ от съда (ВИДЕО)

Софийският градски съд отказа да приобщи избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева към делото по жалбата на президента на федерацията по борба Станка Златева.

Това е единствената от седемте жалби срещу избора на Лечева, по която тя остава без право да бъде страна и на практика няма право на защита.

"Странно е поведението на съда. Как Весела Лечева и другите, които искаха да бъдат присъединени, нямат интерес да бъдат присъединени, след като точно техният избор се обжалва? Единственият упълномощен, който ще може да обжалва, е БОК в лицето на Стефка Костадинова. БОК няма никакво желание да се бори срещу тези искови молби и срещу евентуално негативно развитие на съда.", заяви генералният секретар на централата - Данаил Димов.

Снимка: Lap.bg

Жалба след жалба

9 месеца след изборите на 19 март, по седемте жалби вече има две съдебни решения в полза на Лечева. Едно от тях вече е обжалвано от бившия президент на федерацията по вдигане на тежести – Стефан Ботев, и ще се разглежда на втора инстанция.

Ботев води битка за властта в щангите, където беше сменен от Асен Златев след извънредно общо събрание. Изборът на олимпийския шампион от Москва 1980 обаче се оспорва от три клуба. Адвокат на представителите им е Теодора Златева, която защитава и Стефка Костадинова.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER