След жалбите: Отива ли Карлос Насар в друга държава? (ВИДЕО)

Мълчание в щангите

Нов скандал в щангите и мълчание след него! Въпреки ултиматума на Карлос Насар - 3 жалби атакуват избора на Асен Златев за ръководител на централата.

"Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава.", заяви Насар след общото събрание.

Часове след тези думи на олимпийския шампион 3 клуба внесоха жалби срещу избора на Асен Златев за президент. Това са сливенският "Христо Бъчваров", старозагорският "Аполон" и ЦСКА. Зад тях стоят съответно треньорите Пламен Братойчев, Евгени Танев и Янко Георгиев, който по време на управлението на Стефан Ботев беше назначен за главен треньор на националните отбори.

Мълчание след скандала

Пред bTV Братойчев отказа коментар и препрати екипа ни към адвокат Теодора Златева. Същото стори и Евгени Танев, който първоначално обърка името на защитника си. Оказа се, че с Янко Георгиев са представлявани от Златева. Тя е адвокат и на Стефка Костадинова по друг скандал - този за властта в Българския олимпийски комитет (БОК). 

Свързахме се и с адвокат Златева, която заяви, че не може да изнесе детайли от мотивите, с които са подадени жалбите. И посъветва - отново да се обърнем към жалбоподателите.

Към момента Карлос Насар отказва коментар дали ще изпълни заканата си, а Асен Златев уточни: "Екипът ми засега запазва мълчание до изясняване на случая."

До произнасянето на съда по жалбите, президент на федерацията остава Стефан Ботев.

