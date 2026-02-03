bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България

Олимпийските игри в Милано/Кортина започват на 6 февруари

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България
Само след три дни целият свят ще живее в ритъма на Олимпийските игри в Милано/Кортина, а България влиза в най-големия зимен спортен форум с ясен фокус върху своите талантливи и вече доказани състезатели. Това заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева в Бургас.

Трудности

По думите ѝ организацията е сериозно предизвикателство за домакините, тъй като състезанията ще се проведат в няколко различни курорта. Въпреки сложната логистика Лечева изрази увереност, че Италия ще се справи с амбициозната и мащабна програма.

Попитана дали сагата около ръководството на Българския олимпийски комитет е повлияла на подготовката за Игрите, Лечева призна, че това е дало отражение. Тя подчерта, че работата е била затруднена заради ограничения щаб, с който БОК е разполагал.

Снимка: bgnes

Въпреки това председателят на комитета бе категорична, че тези проблеми няма да бъдат усетени от състезателите, треньорите и щабовете, които ще представят България в Италия.

Евро 2026 в Бургас

Весела Лечева пристигна в Бургас за откриването на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки – първото подобно състезание в страната от близо 30 години. В надпреварата участват около 800 състезатели от над 40 държави.

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Тя определи домакинството като сериозна крачка напред за българския стрелкови спорт и благодари за подкрепата на Община Бургас и Министерството на младежта и спорта.

Снимка: Getty Images

По думите ѝ успешното провеждане на шампионата е ясен знак, че България е готова да бъде домакин и на големи международни форуми при мъжете и жените, като отчете отличната комуникация с Европейската конфедерация по стрелба и засиления интерес към страната ни като нова спортна дестинация.

