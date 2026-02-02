bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Пета олимпиада за най-добрия ни биатлонист

Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев е вторият знаменосец на българския олимпийски тим за откриването в Милано/Кортина 2026.

Знаменосците са мъж и жена, като Александра Фейгин ще носи флага в Милано, а Владимир Илиев ще е в Кортина д’Ампецо, където ще дефилира и националният ни тим по биатлон.

Снимка: https://www.instagram.com

Илиев прави дебюта си на най-големия спортен форум във Ванкувър 2010, а след това участва в Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022.

Втори в света

38-годишният троянец е сребърен медалист в индивидуалната дисциплина на 20 км в Йостерзунд (2019) – първият и единствен медал за България от световно първенство при мъжете. През 2019 г. той беше избран за Спортист №1 на България.

Заедно с него в Милано/Кортина участва и неговата половинка – Милена Тодорова, с която имат дъщеричка Ивайла, и която е една от най-успешните български биатлонистки в последните години.

Биатлонистите ни вече са в олимпийското село в Антерселва, където водят подготовка.

Откриване

Зимните олимпийски игри ще въведат иновативен подход към два традиционни ритуала: запалването и гасенето на олимпийския огън. За първи път ще има два олимпийски огъня: единият ще гори в Милано, в Arco della Pace, емблематична забележителност на града, а другият ще бъде в Кортина д'Ампецо, на Piazza Dibona, пулсиращото сърце на планинския град.

Как Евгения Раданова създаде олимпийска легенда: Историята зад Ариана Фонтана (ВИДЕО)

Артистите, които ще участват в церемонията в петък, вече направиха своята генерална репетиция на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Сред главните звезди са Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели.

В шоуто ще участват повече от 1200 доброволци. Церемонията е дело на Balich Wonder Studio, компанията за управление на събития, която е направила рекордните 16 олимпийски и параолимпийски церемонии.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите
Тагове:

България биатлон владимир илиев олимпийски игри знаменосец александра фейгин МиланоКортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години
Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?
Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)
Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)

Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)
„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

Последни новини

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години
Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?
Бандит и шампион: Историята на канадски сутеньор с пояс на WBC

Бандит и шампион: Историята на канадски сутеньор с пояс на WBC

"Моето вдъхновение е да стигна Григор Димитров"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV