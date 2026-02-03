Племенница на олимпийски медалист в центъра на допинг скандал

Италианската биатлонистка Ребека Паслер беше изключена от националния отбор за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, след като е дала положителна допинг проба четири дни преди старта на най-големия спортен форум.

Новината беше потвърдена от Италианския национален олимпийски комитет (CONI).

По-рано италианската антидопингова агенция съобщи, че в пробата на 24-годишната състезателка са открити летрозол и метанол, като това е първият положителен тест, регистриран от пристигането на националните отбори в северна Италия преди старта на Игрите на 6 февруари.

Скандал

„След уведомление от Международната агенция за тестване, CONI нареди незабавното изключване на Ребека Паслер от състава за Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026“, се казва в официалното изявление на комитета. Оттам добавят, че си запазват правото да обсъдят евентуална замяна в отбора, където това е възможно.

Снимка: Reuters

Случаят представлява сериозен удар по имиджа на страната домакин в дните преди откриването на Игрите. Президентът на Италианската федерация по зимни спортове (FISI) Флавио Рода заяви, че организацията е започнала вътрешно разследване.

„От изключителна важност е да изясним всички обстоятелства около случая, за да бъдат избегнати недоразумения, които биха могли да окажат сериозно влияние върху кариерата на състезателката и репутацията на федерацията“, посочи Рода.

Кръв

Ребека Паслер е считана за едно от младите имена в италианския биатлон. Най-доброто ѝ постижение на голям форум е 11-о място в щафетата 4х6 км на световното първенство през 2024 г. Тя има и силни резултати в стартовете от Световната купа през последните два сезона, включително 11-о място в масов старт.

Родена е в семейство, където спортът не е избор, а съдба. Чичо ѝ Йохан Паслер е олимпийски медалист с две бронзови отличия и четири медала от световни първенства, включително две златни титли в щафетите. С други думи – кръвта ѝ е олимпийска. Още на осем години тя влиза в биатлона, следвайки по-голямата си сестра Грета и традицията в долината Антхолц, където почти всяко дете расте с пушка и ски.

