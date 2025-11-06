Вижте какво направи Весела Лечева в централата на МОК

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева остави своя подпис на прочутата „стена на олимпийците“ в централата на Международния олимпийски комитет (МОК) в Лозана. Тя бе поканена да го направи в качеството си на ръководител на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ към МОК.

Посещението на Лечева в олимпийската столица съвпадна с дискусиите, организирани от МОК за членовете на различните комисии, които поставят началото на новата управленска програма „Готови за бъдещето“ под ръководството на олимпийската шампионка Кърсти Ковънтри.

Милано – Кортина 2026

Българката участва активно в разговорите, като подчерта необходимостта от по-голяма видимост и признание за треньорите, както и от баланс между новите и традиционните спортове в олимпийската програма.

По време на визитата си Лечева проведе и среща с Андреа Монти – директор по комуникациите на предстоящите Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026. Преди да поеме този пост, Монти беше дългогодишен главен редактор на италианска спортна Библия „Гадзета дело спорт“.

До откриването на Игрите, които ще започнат със зрелищна церемония на стадион „Сан Сиро“ в Милано, остават по-малко от 100 дни. За разлика от предишните олимпийски игри в Пекин, които преминаха без публика заради пандемията от COVID-19, домакините от Италия се подготвят да посрещнат хиляди фенове от цял свят.

Пет часа път с кола

Въпреки това, основните притеснения на организаторите са свързани с логистиката. Олимпийските съоръжения са разположени в четири различни клъстера – Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Вал ди Фиеме, като разстоянието между тях достига до пет часа път с кола. Антерселва, където ще се намира и основната българска група заради стартовете в биатлона, е малък планински център с ограничен капацитет.

Ясно е, че проблемът с транспорта и придвижването ще бъде най-сериозният за домакините. Въпреки че Италия има опит с организирането на зимни игри – в Торино преди 20 години, ситуацията сега е различна, защото тогава всички обекти бяха концентрирани на едно място“, коментира Весела Лечева.

