Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Пробата ѝ от Рио 2016 е тествана повторно, открито е забранено вещество

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг. Пробата на родната атлетка от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. е тествана повторно и в нея е открито забранено вещество - остарин глюкоронид.

Международната агенция за контрол (ITA) обяви 7 положителни резултата след повторно анализиране на проби, взети по време на Рио 2016, сред които този на литовския щангист Ауримас Дидзбалис, носител на бронзов медал в кат. до 94 кг, както и на бразилския джудист Рафаел Аугусто Бузакарини - девети в кат. до 100 кг.

Засегнатите спортисти вече са получили уведомление за неблагоприятните си резултати и сега имат право да поискат анализ на проба "Б". По време на процедурата те ще бъдат временно отстранени от съответните си международни федерации, обясняват от ITA.

Лалова: Спортът ме научи да гледам напред дори светът да се разпада

Всички положителни резултати се дължат на наличието на вещества, забранени в списъка на Световната антидопингова агенция през 2016 г., а тяхното откриване е заради въвеждането на нови методи за локализирането им, които не са били налични в момента, в който са били подложени на контрол от акредитираната по това време лаборатория.

Не ги плюйте, те си отиват

Сред най-големите

Родена на 18 май 1984 г. в София, Лалова е сред най-успешните български лекоатлетки. В дългата си кариера, която прекрати през 2024 г., тя има европейско злато на 100 м в Хелзинки (Финландия) през 2012 г. и множество национални титли и рекорди.

Участник е на 5 олимпийски игри -  Атина (2004), Пекин (2008), Лондон (2012), Рио де Жанейро (2016) и Токио (2021). В Бразилия Лалова стигна до полуфиналите на 100 м и завърши осма на 200 м.

Член е на Комисията на атлетите към Световната атлетика (World Athletics) и Европейската атлетика (European Athletics).

Ивет е омъжена за италианеца Симоне Колио - бивш атлет, нейн физиотерапевт, треньор и най-голям фен. Двамата се венчаха през 2013 г. Имат син Тиаго, който ще навърши 2 годинки на 24 април.

Синът на Ивет Лалова вече е на пистата (ВИДЕО)

