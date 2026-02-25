Вижте сълзите на сина на Нурикян, внучката на Радев и дъщерята на Пенев (ВИДЕО)

Момент на почит! Момент на признание! Момент, в който поглеждаме към небето, а след това свеждаме глава!

През 2025 г. се простихме с трима от най-великите спортисти на България:

Нораир Нурикян - двукратен олимпийски шампион във вдигането на тежести

Боян Радев - двукратен олимпийски шампион в борбата, който днес щеше да навърши 84 г.

Димитър Пенев - един от любимците на родния футбол и треньор, извел националния тим до най-големия успех в историята, а именно четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Техният завет остава! Нашите сълзи ще изсъхнат, но признанието ще се помни! А днес, по време на церемонията по награждаване на Спортист на годината, семействата им получиха заслужени статуетки за "Вечен номер 1".

Нораир Нурикян

Великият щангист ни напусна през март 2025 г.

"От името на баща си искам да благодаря на Асоциацията на журналистите за тази чест. Той много обичаше младите спортисти, бяха му слабост. Пожелавам на всички, които получиха награди, да го настигнат, да го надминат и да прославят България", каза синът му Арам.

Снимка: bgnes

Боян Радев

С великият Боян Радев се простихме само преди няколко месеца - през декември 2025 г.

Той е направил много не само за спорта, но и за изкуството. И със сигурност ще бъде запомнен от хиляди, че дори милиони!

Снимка: bgnes

Радев беше легенда за мнозина, а за 12-годишната Мария бе дядо. Тя не сдържа сълзите си, когато получи статуетката по време на церемонията.

Той е роден на днешния 25 февруари, но пред 1942 г.

Димитър Пенев

Няма как да бъде забравен човека, който всички наричаха "Чичо Митко"!

Димитър Пенев, който ни остави неутешими в първите дни на 2026 г., бе любимец на всички - и на "червени", и на "сини", и на "жълти", и на "зелени". Защото ролята му в родния футбол остава ненадмината до днес!

Снимка: bgnes

На сцената се качи неговата дъщеря Катерина, която не скри сълзите си: "За мен е чест да съм тук! Цялото семейство изказва своите благодарности!"