bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Вижте сълзите на сина на Нурикян, внучката на Радев и дъщерята на Пенев (ВИДЕО)

Отдадохме почит на тримата велики спортисти

Момент на почит! Момент на признание! Момент, в който поглеждаме към небето, а след това свеждаме глава!

През 2025 г. се простихме с трима от най-великите спортисти на България:

Нораир Нурикян - двукратен олимпийски шампион във вдигането на тежести
Боян Радев - двукратен олимпийски шампион в борбата, който днес щеше да навърши 84 г.
Димитър Пенев - един от любимците на родния футбол и треньор, извел националния тим до най-големия успех в историята, а именно четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Техният завет остава! Нашите сълзи ще изсъхнат, но признанието ще се помни! А днес, по време на церемонията по награждаване на Спортист на годината, семействата им получиха заслужени статуетки за "Вечен номер 1". 

Карлос Насар отново е спортист номер 1 на България! (ВИДЕО)

Нораир Нурикян

Великият щангист ни напусна през март 2025 г. 

"От името на баща си искам да благодаря на Асоциацията на журналистите за тази чест. Той много обичаше младите спортисти, бяха му слабост. Пожелавам на всички, които получиха награди, да го настигнат, да го надминат и да прославят България", каза синът му Арам.

Снимка: bgnes

Боян Радев

С великият Боян Радев се простихме само преди няколко месеца - през декември 2025 г. 

Той е направил много не само за спорта, но и за изкуството. И със сигурност ще бъде запомнен от хиляди, че дори милиони! 

Снимка: bgnes

Радев беше легенда за мнозина, а за 12-годишната Мария бе дядо. Тя не сдържа сълзите си, когато получи статуетката по време на церемонията. 

Той е роден на днешния 25 февруари, но пред 1942 г.

Димитър Пенев

Няма как да бъде забравен човека, който всички наричаха "Чичо Митко"!

Димитър Пенев, който ни остави неутешими в първите дни на 2026 г., бе любимец на всички - и на "червени", и на "сини", и на "жълти", и на "зелени". Защото ролята му в родния футбол остава ненадмината до днес! 

Снимка: bgnes

На сцената се качи неговата дъщеря Катерина, която не скри сълзите си: "За мен е чест да съм тук! Цялото семейство изказва своите благодарности!"

 

 
Тагове:

мария син димитър пенев почит внучка легенди спортист на годината арам боян радев катерина нораир нурикян

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!
Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)
Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)

Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)
Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)

Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)
Ивелин Попов казва „стоп“!

Ивелин Попов казва „стоп“!

Последни новини

Алжирец закопа Дортмунд и ги отстрани от Шампионска лига

Алжирец закопа Дортмунд и ги отстрани от Шампионска лига
Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!

Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!
Меси разкри как е предложил брак на Антонела

Меси разкри как е предложил брак на Антонела
Карлос Насар отново е спортист номер 1 на България! (ВИДЕО)

Карлос Насар отново е спортист номер 1 на България! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV