Внезапна смърт разтърси света на кеча

Последният мач на Джонатан Ечевария бе преди месец

The Sun

Светът на кеча скърби за Джонатан Ечевария, който почина внезапно на 39-годишна възраст. Малко повече от седмица след участието си в състезанието Boca Raton Pro Wrestling във Флорида, той е получил инфаркт, който е причинил смъртта му.

Ечевария, който бе най-известен с времето си в EVOLVE, направи последната си изява на ринга на 31 август.

Почит и съболезнования

Почит към покойния Ечевария, по-известен с псевдонима си Джака, се изсипа от целия свят. Звездата от AEW Анхел Oртис написа в социалните мрежи: "Обичам те, приятел".

Майк Сантана също публикува в Instagram: "Съкрушен съм". Дългогодишният партньор на Ечевария в EVOLVE - Крис Дикинсън, все още не е коментирал смъртта на своя приятел.

"Последните няколко дни беше най-трудното време за мен да се справя с това. За всички, на които не съм писал или не съм се обаждал, съжалявам. Просто се опитвам да се справя с това. За съжаление, Джонатан - най-добрият ми приятел през последните 30 години, претърпя инфаркт. Говорим за здрав 39-годишен мъж.

Това е абсолютна трагедия и той все още е в критично състояние. Ако не го познавате, просто знайте, че е обичан. Независимо дали сте го познавали или не, може би имате спомен за него от ринга, някакъв контакт, който ви е карал да се усмихнете. Просто помислете за него и изпратете цялата си позитивност, молитви и любяща енергия във вселената за него", коментира Дикинсън, след като разбра за инфаркта на Ечевария.

Много фенове в социалните мрежи също изказаха своите съболезнования, пишейки: "Почивай в мир, Джонатан Ечервария".

В платформата GoFundMe е създадена страница за кечиста, която да помогне на близките му с медицинските разходи. Сред най-известните дарители е главният изпълнителен директор и президент на AEW - Тони Хан.

