Защитата на Сиатъл Сийхоукс им донесе триумфа на Super Bowl!

Сиатъл Сийхоукс е големият победител в 60-ото издание на най-чаканото спортно събитие отвъд Океана - Super Bowl!

Тимът направо разби Ню Инглънд Пейтриътс с 29:13 и за втори път в историята си взе титлата в Националната футболна лига (NFL), който тази година бе в Санта Клара, Калифорния.

Както винаги мачът бе следен под лупа и заради шоуто на полувремето, което този път бе поверено на Бед Бъни. Той пък извика редица свои колеги като Рики Мартин и Лейди Гага, а по трибуните присъстваха огромен брой знаменитости.

Мачът

Резултатът подсказа, че Сиатъл Сийхоукс доминираха тотално на терена!

До последната четвърт съперниците им не успяха да запишат точка, а победителите водеха с 19:0 - един тъчдаун на Ей Джей Барнър и четири точно изпълнени шута за фийлд гол от Джейсън Майърс дадоха солидния аванс на бъдещите шампиони.

Снимка: Reuters

Все пак Пейтриътс промениха нулите след два тъчдауна в последните 12 минути на куотърбека Дрейк Мей.

Преди това желязната отбрана на Сиатъл го свали цели 6 пъти!

Преди 12 години, през 2014 г., победителите спечелиха първия си трофей „Винс Ломбарди“ след 43:8 над Денвър.

Основен принос за победата имаше Кенет Уокър. Той записа 135 ярда по земя и още 26 след пас и спечели признанието за Най-полезен играч в мача.

Снимка: Reuters

Шоуто и сватбата

Бед Бъни наистина взе акъла на всички с очакваното шоу на полувремето.

За нуждите на изпълнението му в латиноамерикански стил беше изграден почти цял град на терена!

В тези 15 минути видяхме почти всичко, дори и истинска сватба!

Снимка: Reuters

Двойката била сред феновете на изпълнителя и шеговито го поканила на венчавката си, а той... им предложил да се врекат във вечна вярност на най-гледаното събитие в света!

Смята се, че около 300 милиона зрители по цял свят са гледали 60-ото издание на SuperBowl.