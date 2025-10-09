Застреляха 33-годишен MMA боец на улицата (ВИДЕО)

Светът на смесените бойни изкуства е в траур. Бившият ММА боец Суман Мохтарян бе убит на 33-годишна възраст, след като бе застрелян в предградие на австралийския град Сидни.

Инцидентът

Около 18 ч. местно време Мохтарян се е разхождал по улиците на предградието Ривърстоун, когато по него е открита стрелба от преминаващ червен автомобил. Очевидци на инцидента са съобщили на полицията веднага, а медицинските служби, пристигнали на място не са успели да спасят живота на боеца. Огнестрелните рани са били в горната част на торса.

Марката на колата е била Ауди, което е избягало от местопрестъплението след стрелбата, а според полицията това е било планирано нападение. Минути след инцидента екипи на пожарната са получили сигнал за горяща кола в същия район.

Когато спешните екипи са пристигнали на място обаче превозното средство е било напълно унищожено. В момента се работи по разследването, което да установи дали двата сигнала са свързани.

На косъм от смъртта

През 2024 г. Суман Мохтарян отново бе обект на покушение, но тогава той успява да избяга. Въоръжен мъж, преоблечен като доставчик на пица, стреля няколко пъти по него пред фитнес залата на Australian Top Team. По-късно атентаторът бе заловен, но пуснат под гаранция, въпреки че от местната полиция имаше твърдения, че разполагат с голям брой доказателства.

През април тази година полицията бе принудена да отмени събитие по MMA заради подозрения, че Мохтарян отново може да е жертва на нападение.

Кариера

Мохтарян се би два пъти в UFC през 2018 и 2019 г., преди да се насочи към треньорската си кариера, където имаше ключова роля в развитието на някои от най-добрите MMA майстори в Австралия в Australian Top Team, заедно с брат си Ашкан Мохтарян.

Той е известен и с участието си в шоуто The Ultimate Fighter.

