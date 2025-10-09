bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Застреляха 33-годишен MMA боец на улицата (ВИДЕО)

След няколко неуспешни опита за покушение

Застреляха 33-годишен MMA боец на улицата (ВИДЕО)

Светът на смесените бойни изкуства е в траур. Бившият ММА боец Суман Мохтарян бе убит на 33-годишна възраст, след като бе застрелян в предградие на австралийския град Сидни.

Инцидентът

Около 18 ч. местно време Мохтарян се е разхождал по улиците на предградието Ривърстоун, когато по него е открита стрелба от преминаващ червен автомобил. Очевидци на инцидента са съобщили на полицията веднага, а медицинските служби, пристигнали на място не са успели да спасят живота на боеца. Огнестрелните рани са били в горната част на торса.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by HOME OF FIGHT (@homeoffight)

Марката на колата е била Ауди, което е избягало от местопрестъплението след стрелбата, а според полицията това е било планирано нападение. Минути след инцидента екипи на пожарната са получили сигнал за горяща кола в същия район.

Когато спешните екипи са пристигнали на място обаче превозното средство е било напълно унищожено. В момента се работи по разследването, което да установи дали двата сигнала са свързани.

На косъм от смъртта

През 2024 г. Суман Мохтарян отново бе обект на покушение, но тогава той успява да избяга. Въоръжен мъж, преоблечен като доставчик на пица, стреля няколко пъти по него пред фитнес залата на Australian Top Team. По-късно атентаторът бе заловен, но пуснат под гаранция, въпреки че от местната полиция имаше твърдения, че разполагат с голям брой доказателства.

През април тази година полицията бе принудена да отмени събитие по MMA заради подозрения, че Мохтарян отново може да е жертва на нападение.

Кариера

Мохтарян се би два пъти в UFC през 2018 и 2019 г., преди да се насочи към треньорската си кариера, където имаше ключова роля в развитието на някои от най-добрите MMA майстори в Австралия в Australian Top Team, заедно с брат си Ашкан Мохтарян.

Той е известен и с участието си в шоуто The Ultimate Fighter.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

убийство полиция атентат сидни австралия мма доказателства ауди боец ufc суман мохтарян ривърстоун australia top team the ultimate fighter

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)
Архитектът на шампиона: човекът, който върна силата на Карлос Насар (ВИДЕО)

Архитектът на шампиона: човекът, който върна силата на Карлос Насар (ВИДЕО)
От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор

От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор
54

54 "за" и нито един "против": София отпусна половин милион лева на волейбола
Наказан у нас, командирован в Европа!

Наказан у нас, командирован в Европа!

Последни новини

17-годишен боксьор се обеси като баща си

17-годишен боксьор се обеси като баща си
Наказан у нас, командирован в Европа!

Наказан у нас, командирован в Европа!
live
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Карлос Насар в битка за трета световна титла

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Карлос Насар в битка за трета световна титла
От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор

От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV