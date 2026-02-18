Женската ни щафета в биатлона завърши 12-а на Игрите

Женската щафета по България по биатлон, в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова, завърши на 12-о място на 4 по 6 км на Зимните олимпийски игри. Титлата е за Франция.

Националките финишираха за 1:14:49.9 час с две наказателни обиколки и 10 допълнителни патрона.

Това е най-силното представяне на родната олимпийска щафета при дамите от 2006 г. насам, когато квартетът се нареди на осмо място. Във Ванкувър 2010 и Сочи 2014 нямахме щафета, в Пьонгчанг 2018 бяхме 16-и, а в Пекин 2022 - 18-и.

Снимка: Reuters

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 км Христова направи страхотен първи пост. Тя беше перфектна при двете си стрелби и излезе първа по трасето за последната си обиколка с 5.8 секунди аванс пред шведката Лин Гестблом. По нея 22-годишната българката все пак беше задмината от Гестблом и от германката Юлия Танхаймер, като предаде трета на втория пост на Милена Тодорова с пасив от само 5.5 секунди зад водачката от защитаващия титлата си от Пекин 2022 квартет на Швеция Ана Магнусон.

Четвъртата от спринта Тодорова използва три допълнителни патрона от легнал и падна на седмо място след първата си стрелба на 22.2 секунди зад първата Франциска Пройс (Германия). Със силно ски бягане 28-годишната българка стопи половината от изоставането и влезе трета за втората стрелба от прав. В нея тя пропусна петия изстрел, но с един допълнителен патрон свали и последната мишена и излезе четвърта по последната си обиколка на 10.9 секунди зад повелата колоната Юни Арнеклеви (Норвегия).

Снимка: Reuters

Тодорова показа, че се намира в страхотна функционална форма и предаде втора на Мария Здравкова на третия пост с пасив от едва 7 десети от секундата след изненадващата лидерка Байба Бендика от Латвия, но трета на малко повече от секунда след българката тръгна сребърната олимпийска медалистка в спринта Осеан Мишлон от квартета на шампионките в щафетите от последните две Световни първенства Франция.

Здравкова използва допълнителен патрон от легнал, но все пак излезе от стрелбището трета с 33.2 зад Мишлон. За втората си стрелба от прав българката влезе пета, но свали само три мишени с осемте си патрона и трябваше да прави две наказателни обиколки. Така тя изпадна до 12-ото място на малко повече от 2 минути зад лидерката от Франция, а впоследствие предаде на същата позиция на Валентина Димитрова на две минути и половина.

22-годишната Димитрова стреля прецизно от легнал и остана 12-а, но вече на над три минути зад Симон, която пък имаше малко над минута аванс зад най-близката си преследвачка Хана Йоберг от Швеция. В крайна сметка Димитрова запази 12-ото място и пресече финалната линия на 4.27.2 минути зад шампионките Камий Бене, Лю Жанмоно, Осеан Мишлон и Жулия Симон.