Жестоко убийство на протестиращ боксьор. Полицията го довърши при опит за бягство

Ситуацията в Иран продължава да е сложна, а достъпът да информация за случващото се е изключително труден. Това затруднява семействата на хилядите жертви по време на протестите против управлението на страната.

Поредната трагична история разказа лелята на бившия боксьор и впоследствие треньор Мохамад Салех Зарим Мокхадам. Той е бил убит по време на големите протести от 8-9 януари.

Семейството му обаче разбрало за кончината му едва наскоро, разказа пред "Дойче веле" леля му Фарзанех, която живее в Германия.

Куршум в главата

Близките Мокхадам нямали връзка с него от деня, в който той, негов приятел и тяхна приятелка излезли да протестират против режима на Аятолах Хаменей.

"Още от самото начало на недоволството той каза на семейството си, че ще участва във всеки протест. Беше му писнало от всичко, както много други млади хора в Иран.", разказва лелята.

Снимка: Reuters

"И Мохамад, и приятелят му били уцелени от бойни куршуми. Първият само го ранил. Приятелят му също бил убит, а момичето успя да избяга и по-късно да информира и двете семейства за случилото се. Според разказа на момичето, което успяло да се спаси, Мохамад е бил все още жив, когато е паднал на земята. След това са го простреляли в главата", каза Фарзане.

Смята се, че загиналите заради безпрецедентните протести в Иран са над 4500, като в различни издания цифрата достига 9000.

Пари срещу тела

Международните медии съобщиха за множество случаи, в които иранските власти са искали парични суми от семействата на убитите, в замяна на предаването на телата им.

Снимка: Reuters

Други семейства съобщиха, че за да получат телата, са били принудени да подпишат документи, в които се посочва, че техните близки са членове на силите за сигурност на Иран, а не протестиращи.

Ирански официални лица отрекоха и двете твърдения.

Леля Фарзанех обаче твърди, че семейството ѝ е било изправено пред точно такъв избор.

Тя каза, че първо властите поискали от родителите на Мохамад Салех да подпишат декларация, че той е член на силите за сигурност.

„Те отказали. След това властите поискали пари, за да предадат тялото“, каза лелята на убития мъж.

