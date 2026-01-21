Българска олимпийска медалистка протестира срещу режима в Иран (ВИДЕО)

Очаквано за мнозина, една от последните ни олимпийски шампионки се включи активно в протестите срещу режима в Иран.

Става дума за Кимия Ализаде, която спечели бронз в таекуондото (кат. до 51 кг.) от олимпийските игри в Париж през 2024 г. Тогава тя представяше България.

Кимия е една от най-популярните спортистки в Иран и първа олимпийска медалистка (Рио де Жанейро 2016, бронз) на страната. През 2020 г. тя успя да напусне родината си и да разкаже как е била използвана за пропаганда от властите.

За Иран, за свободата

Кимия подкрепя огромните протести в ключовата страна от Близкия Изток още в началото. Те започнаха на 8 януари, като обхванаха повече от 100 града. Смята се, че жертвите на гражданското неподчинение срещу управляващия режим на Аятолах Хаменей са над 3000 вече.

"За Иран! За свободата! Да живее Иран! За краля", бе една от първите ѝ публикации във връзка с протеста.

С това тя подкрепи престолонаследника Реза Пахлави, лидер на опозицията в изгнание, който живее в САЩ.

В Лондон

Кимия в момента е в Лондон и се включва в демонстрациите там.

"До деня, в който свободата диша, аз ще дишам с народа си. Ще дам всичко от себе си и гласа си на онези, от които е бил отнет. Ще крещя. Със сълзи и с надежда! Ако много пъти повторим исканията си, стените на тишината ще паднат. Ще дойде ден, в който ще се държим за ръце. Не със страх, а с усмивка. Ще празнуваме нашата победа, нашата свобода", пише таекуондистката.

Кимия е една от най-разпознаваемите иранки в световен мащаб. Когато стана ясно, че е напуснала Иран, за да не се съобразява с режима на управление, тя бе включена в списъка с най-влиятелните жени в света на Би Би Си.

Бронзовата медалистка от Париж 2024 има български паспорт от началото на 2024 г. През същата година тя спечели и европейска титла в кат. до 62 кг.

Снимка: Lap.bg

