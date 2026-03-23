Златните момичета в гимнастиката се събраха за страхотен повод (СНИМКИ)

Най-добрите ни гимнастички в последните години си дадоха среща по прекрасен повод!

Бронзовата медалистка с ансамбъла от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 - Християна Тодорова, покани момичетата, за да отпразнуват първия рожден ден на нейната дъщеря.

Елиа вече стана на 1 година, а партито бе приказно!

Отново заедно

Родните грации, които първи донесоха медал на България в този спорт от олимпийски игри, продължават да се подкрепят и да бъдат добри приятелки.

На партито на Елиа присъстваха капитанът Михаела Маевска, Цветелина Найденова, Любомира Казанова. Отсъстваше само Ренета Камберова.

С тях бяха и дечицата им, които също уважиха наследницата на Християна.

Радост

На партито присъстваше и настоящият треньор на ансамбъла Весела Димитрова, както и Филипа Филипова, която е треньор на индивидуалните гимнастички в националния тим.

Християна пък се беше погрижила украсата да е нежна и стилна - точно като нейната дъщеричка.

Въпреки че ролята на майка къс сигурност е най-важната в живота на бронзовата медалистка от Рио де Жанейро, тя не спира да се развива и като съдия.

Тя е член и генерален секретар на Техническия комитет към Европейската гимнастика, международен съдия категория "Бреве" и председател на Съдийската комисия към БФХГ.