44 години по-късно: Астън Вила отново е на европейски финал

Фаворитът Астън Вила е на финал в Лига Европа, след като обърна Нотингам. Бирмингамци разгромиха Форест с 4:0 у дома и заличиха изоставането си от 0:1 в полуфиналите.

Така "виланите" остават непобедени като домакини в Европа през настоящия сезон.

Във финала - първи за тях в турнир на Стария континент от 44 години насам, те ще се изправят срещу Фрайбург. Германците спечелиха с 3:1 вкъщи срещу Брага, пращайки в историята драматичното си поражение с 1:2 на португалска земя преди седмица.

Тази вечер Оли Уоткинс изведе Вила напред в 36', след като Емилиано Буендия нахлу брилянтно в наказателното поле. Аржентинецът удвои от дузпа в 58', преди капитанът Джон МакГин да сложи точка на спора с попадения в 77' и 80'.

Дебютен финал за Фрайбург

В другия полуфинален реванш ранен червен картон на Нене Доргелес - още в 6', закопа Брага. Фрайбург се възползва от численото си превъзходство и осъществи обрат в общия резултат преди почивката.

Лукас Кюблер даде аванс на домакините в 19', а Йоан Манзамби покачи на 2:0 в 41'. Кюблер вкара за 3:0 в 72', преди Пау Делгадо да съхрани надеждите на "топчиите" с гол в 79'.

Финалистът от 2011 г. обаче не намери сили за повече и допусна едва четвърта загуба в последните си 21 мача в Лига Европа. Първият успех срещу португалски отбор пък класира Фрайбург за дебютен еврофиналал в клубната история.