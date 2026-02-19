Европейска вечер в Разград! Лудогорец излъга Ференцварош

Лудогорец победи Ференцварош с 2:1 в първия плейофен сблъсък от елиминациите на Лига Европа, игран в Разград.

Снимка: Reuters

Реваншът е след седмица в Унгария, а при общ успех в двата мача българският шампион ще си осигури място в 1/8-финалите на втория по сила клубен турнир на континента.

Мачът

В средата на първото полувреме „орлите“ излязоха напред в резултата. В 23', след разбъркване в наказателното поле на Ференцварош, защитниците на унгарския шампион не успяха да изчистят добре топката и националът на Швейцария Квадво Дуа с премерен удар откри резултата.

Снимка: Reuters

Радостта на домакините обаче трая кратко. Мохамад Абу Фани изведе отлично Бамиделе Юсуф в наказателното поле, Оливие Вердон не успя да му противодейства и нападателят на Фради с удар в близкия ъгъл изпрати топката в мрежата в 26'.

В 42' Франко Ковачевич бе изведен очи в очи с Хендрик Бонман и стреля по земя, но вратарят на Лудогорец се намеси решително. Малко след това Бамиделе Юсуф получи топката отляво в наказателното поле и пробва сходен удар с този при гола си, но този път не уцели вратата.

Снимка: Reuters

В добавеното време гостите пропуснаха още една добра възможност. Каду бе изведен в наказателното поле и се озова сам срещу Бонман на отлична позиция, след което отправи изстрел, с който германският страж на „орлите“ се справи и резултатът остана непроменен.

Снимка: Reuters

Домакините нанесоха своя удар в 67'. Резервата Ерик Маркус намери Сон, испанският десен бек финтира футболист на гостите, напредна, смени посоката и с левия крак прати неспасяемо топката в горния десен ъгъл от сериозна дистанция.

В 5' на добавеното време Лудогорец можеше да стигне и до трето попадение, което да успокои още повече треньора Пер-Матиас Хьогмо и неговия отбор, но съдиите маркираха засада на Кайо Видал.

История

Припомняме, че в историята на клуба от Разград именно достигането до 1/8-финалите е най-доброто му представяне в Лига Европа. Това се случи през сезон 2013/14, когато тимът бе спрян от испанския Валенсия.

СЪСТАВИТЕ:

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 17. Сон (83' - 2. Йоел Андерсон), 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон (46' - 55. Идан Нахмиас), 3. Антон Недялков (К) - 11. Кайо Видал, 30. Педро Нареси, 23. Дерой Дуарте, 27. Винисиус Ногейра (66' - 77. Ерик Маркус) - 14. Петър Станич (76' - 18. Ивайло Чочев), 9. Квадво Дуа (76' - 12. Руан Круз)

Резерви: 1. Серджио Падт, 67. Дамян Христов - 26. Филип Калоч, 37. Бърнард Текпетей, 81. Георги Пенев, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов

Треньор: Пер-Матиас Хьогмо

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Давид Гроф - 4. Мариано Гомес, 27. Ибрахим Сисе (К), 28. Туун Раемаекерс - 25. Чебрайло Макрецкис, 36. Габи Каниховски, 15. Мохамад Абу Фани (75' - 16. Кристофер Захариасен), 23. Бенсе Отвош (60' - 66. Жулио Ромао), 20. Каду (75' - 47. Калъм О‘Дауда) - 19. Франко Ковачевич (75' - 75. Лени Джоузеф), 11. Бамиделе Юсуф (86' - 30. Зомбор Грубер)

Резерви: 1. Адам Варга, 82. Залан Тот - 6. Наби Кейта, 10. Джонатан Леви, 22. Габор Салай, 72. Адам Мадрас, 77. Барбабаш Наги

Треньор: Роби Кийн