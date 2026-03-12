bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано/Кортина
Багиян „вижда“ пистата чрез гласа на своя треньор
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images
Други

Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано/Кортина

Багиян „вижда“ пистата чрез гласа на своя треньор

На 15 години светът на Анастасия Багиян се променя завинаги. Родена е на 19 октомври 2001 г. в Перм. Като тийнейджърка я сполетява трагедия. Бъдещата шампионка започва бързо да губи зрението си. Точната причина остава неизвестна. Ослепява напълно.

Вместо да се предаде, тя започна дълъг и труден път, за да преоткрие света около себе си. Усилията ѝ, подкрепата на семейството и невероятната сила на духа ѝ я отведоха до място, където малцина биха посмели да мечтаят – върха на параолимпийския спорт.

Тялото му отказа на върха! Оперираха сърцето на биатлонист

Русия е четвърта в класирането по медали на Параолимпиадата в Милано/Кортина. Настя спечели два от четирите златни медала за страната си. Скиорката бе №1 в спринта, както и в 10-километровото индивидуално бягане по часовник за спортисти с увредено зрение.

Снимка: Getty Images

„Толкова съм щастлива! Златото е за всички, които ни подкрепяха, и специално за Сергей, с когото спечелихме заедно“, сподели шампионката.

Тя „вижда“ пистата чрез гласа на своя партньор и треньор Сергей Синякин. Всяко изкачване, всеки завой – всичко се превръща в картина в ума ѝ благодарение на неговите думи. Заедно те създават синхрон, който преминава отвъд зрението и се гради на доверие и дисциплина.

"Никога не лежи на лаврите си", е мотото, което я води напред...

От една продадена кола до олимпийския връх
Тагове:

Русия ски-бягане параолимпиада Воля дух Зимни олимпийски игри сляпа миланокортина 2026 Анастасия Багиян бягане по часовник

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)
Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!
Доминация!

Доминация! "Лъвиците" разпиляха Азербайджан и в Пловдив (ВИДЕО)
Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)

Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)
Бодьо взе пореден скалп и мечтае в Шампионската лига (ВИДЕО)

Бодьо взе пореден скалп и мечтае в Шампионската лига (ВИДЕО)

Последни новини

Историята на любовта им, която продължи 4 години: Везенков и Никол разделени!

Историята на любовта им, която продължи 4 години: Везенков и Никол разделени!
Ще ги видим и в София! Кои са новите кралици на руската гимнастика?

Ще ги видим и в София! Кои са новите кралици на руската гимнастика?
Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!
ПСЖ отказа Челси в края (ВИДЕО)

ПСЖ отказа Челси в края (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV