Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано/Кортина

На 15 години светът на Анастасия Багиян се променя завинаги. Родена е на 19 октомври 2001 г. в Перм. Като тийнейджърка я сполетява трагедия. Бъдещата шампионка започва бързо да губи зрението си. Точната причина остава неизвестна. Ослепява напълно.

Вместо да се предаде, тя започна дълъг и труден път, за да преоткрие света около себе си. Усилията ѝ, подкрепата на семейството и невероятната сила на духа ѝ я отведоха до място, където малцина биха посмели да мечтаят – върха на параолимпийския спорт.

Русия е четвърта в класирането по медали на Параолимпиадата в Милано/Кортина. Настя спечели два от четирите златни медала за страната си. Скиорката бе №1 в спринта, както и в 10-километровото индивидуално бягане по часовник за спортисти с увредено зрение.

Снимка: Getty Images

„Толкова съм щастлива! Златото е за всички, които ни подкрепяха, и специално за Сергей, с когото спечелихме заедно“, сподели шампионката.

Тя „вижда“ пистата чрез гласа на своя партньор и треньор Сергей Синякин. Всяко изкачване, всеки завой – всичко се превръща в картина в ума ѝ благодарение на неговите думи. Заедно те създават синхрон, който преминава отвъд зрението и се гради на доверие и дисциплина.

"Никога не лежи на лаврите си", е мотото, което я води напред...