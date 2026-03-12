bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Таня Гатева: Това беше тренировка, мислим само за Украйна

Искаме шест от шест, надъхана е и звездата ни Борислава Христова след разгрома над Азебайджан

Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол, Таня Гатева, не скри удовлетворението си след разгромната победа над Азербайджан със 120:40 в Пловдив.

Очаквана победа. Знаехме, че ще доминираме – в крайна сметка, те са новак в женския баскетбол. Използвахме мача като тренировка и сега мислим само за Украйна“, заяви Гатева, подчертавайки важността на предстоящия сблъсък в събота.

„Очакваме още повече фенове в Пловдив. Мачът с Украйна ще е напрегнат и итригуващ“, добави тя.

България посреща Украйна на 14 март от 19:00 ч. в зала „Колодрума“. Ако не сте в залата, може да го гледате ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG.

Националките водят в група „Е“ с пълен актив – 4 победи от 4 мача.

Лидерът Борислава Христова също бе доволна: „Очаквахме победата. Радваме се, че това ни помогна да влезем в ритъм след паузата. Също така интегрирахме Стефани Костович в състава. Сега мислим за Украйна – те идват нахъсани след тежък мач с Черна гора. Трябва да сме на 100% готови.“ Христова реализира 15 точки за убедителния успех над азерките.

„Искаме шест от шест. Това ще ни даде спокойствие пред следващия прозорец – най-важният за класирането на Евробаскет. Черна гора и Украйна все още имат шансове, така че трябва да сме фокусирани. Благодарим на феновете и ги каним да ни подкрепят и в следващия мач“, завърши Христова.

На VOYO.BG ще намерите и епизодите от поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на женския ни национален отбор.

Тагове:

България Украйна черна гора победа азербайджан voyo.bg Борислава Христова таня гатева Евробаскет 2027 Стефани Костович

