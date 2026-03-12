Милан и Модрич - това е любов!

Модрич и Милан – това е истинска любов. Лука е пленен от града и клуба и не крие радостта си от престоя в „росонерите“, а в същото време се замисля за бъдещето си, за Шампионската лига..., пише Андреа Рамацоти в gazzetta.it.

От първите си седмици в Милано хърватският шампион носи с гордост фланелката на клуба. Чувството му към града и отбора расте с всяка изминала седмица. Макар домът му да остава в Задар, а Мадрид да е градът, който го направи известен, Милано го прие с отворени обятия и феновете не спират да го обграждат с любов.

Благодарност

Снимка: Reuters

В знак на благодарност номер 14 реши да „върне жеста“ – в средата на март неговата "Златна топка" от 2018 г., която досега пазеше в Мадрид, ще бъде изложена в музея Mondo Milan, в Casa Milan. Това е красив поклон към феновете, а може би и намек за желанието му да остане в клуба и през следващия сезон.

На „Сан Сиро“ Модрич бе посрещнат с бурни овации – от първата до последната минута, от първия до последния мач. Във всеки момент се усеща влиянието му: спокойствие, увереност и лидерство, натрупани в една забележителна кариера с 34 титли, шест Шампионски лиги и четири титли от Ла Лига.

Снимка: acmilan.com

Дори и на 39 години Лука показва атлетизма и духа на 20-годишен – не се предава, води отбора напред и вдъхва сигурност на съотборниците си. „Ние, хърватите, сме горди и обичаме да се борим“, каза той след мач, „и винаги даваме всичко от себе си“.

Дом

Милано вече е неговият дом – градът, където той и семейството му намират мир и уют. Лука и съпругата му Ваня, заедно с децата Ивано, Ема и София, се наслаждават на спокойните моменти, далеч от шумните светлини на публичността. Той открива красотата на италианската кухня, спазва препоръките на Миланело и с усмивка се наслаждава на любимите си ястия, като риба и традиционни италиански деликатеси.

Бъдещето все още е отворена глава. Клубът, треньорът Масимилиано Алегри и съотборниците му искрено се надяват Лука да приеме допълнителната година от договора си до 30 юни 2027 г.

Снимка: Reuters

Милан и феновете мечтаят да го имат отново на своя страна в сезона, когато „росонерите“ се завръщат в Шампионската лига. За всички е ясн - Модрич е повече от футболист – той е сърцето на отбора, а Милано е неговият град.