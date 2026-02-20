Хьогмо: Контрите ни решиха мача

„Мисля, че имахме трудности в последните минути на първото полувреме, пресата ни не беше добра. Но в последствие за втората част успяхме да се пренастроим. Имахме по-добър контрол на защитата и бяхме по-опасни на контри“, коментира треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо победата с 2:1 над Ференцварош в Лига Европа.

След паузата разградчани показаха друго лице – по-стабилни в отбрана, по-уверени в единоборствата и безкомпромисни при прехода в атака. Контраатаките им разкъсаха унгарската защита и донесоха ценния аванс преди реванша в Будапеща.

Норвежецът подчерта и психологическия фактор зад успеха: „Спечелихме благодарение на силната воля на играчите. Показахме смелост. И си казахме, че трябва да печелим дуелите и след това мачът започна да се променя“.

Снимка: Lap.bg

Хьогмо коментира и завръщането на Квадво Дуа, който постепенно влиза във форма след контузия: „Той се връща към старата си форма. Има и глад за голове! Има страхотен удар и му трябват малко шансове, за да започне да бележи. И днес беше важно, че успя да се разпише – и за отбора, и за самочувствието му“.

Преди решителния сблъсък в Европа, Лудогорец има шампионатен тест срещу Ботев. След това фокусът е един – Будапеща и битка за осминафиналите.