Кийн избухна след загубата в Разград: Не заслужавахме това!

Роби Кийн не скри разочарованието си от резултата, който неговият Ференцварош записа в Разград. Отборът на ирландеца загуби с 1:2 в първия мач от плейофния кръг и ще се опита да заличат този пасив на собствен терен следващата седмица, на 26 февруари.

„Не заслужавахме да загубим, ако се гледат положенията, които създадохме. Можехме да предотвратим и двата гола, които получихме. При първия топката можеше да бъде изчистена навреме. Изравнихме бързо и имахме три отлични положения, но когато не ги използваш, си наказан“, коментира Кийн.

„При втория гол противникът изигра страхотна индивидуална акция и вкара, въпреки че блокирахме. Теренът беше хлъзгав и мек, но въпреки това създадохме добри положения, които пропуснахме. Това трябва да бъде различното в реванша – да отбелязваме.

Снимка: Reuters

Същевременно искам да продължим да създаваме много голови ситуации. Лошо е, когато създаваш положения, но не успяваш да вкараш. Разочаровани сме, никой не обича да губи, но ще играем пред нашата публика. Казах на футболистите, че трябваше да се представят по-добре в двете ситуации, в които допуснахме голове. Това беше само първата част от двубоя – на наш терен ще се реши всичко“, добави бившият съотборник на Димитър Бербатов в английския Тотнъм.