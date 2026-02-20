bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Отидете в спешното!“ – съветът след травмата на Вон, който стана хит

Сестрата на Линдзи за италианските лекари: Забравете приложенията за запознанства

Reuters

След тежкото падане в "Олимпия деле Тофане" на 8 февруари и четирите операции в болница Ospedale Ca' Foncello в Тревизо, ски легендата Линдзи Вон вече се възстановява в родината си.

За сестра ѝ Карин Килдоу престоят в Италия обаче е оставил много повече от медицински спомени.

Вон: Кракът ми е на парчета, но отново съм у дома! (ВИДЕО)

В публикация в Instagram, която бързо стана вайръл, тя написа с чувство за хумор: „Изтрийте приложенията си за запознанства – отидете в италианските спешни отделения.“

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Karin Kildow (@kar_inthegarage)

Зад шегата стои искрена признателност. Карин благодари специално на лекарите и медицинските сестри за грижата, вниманието и човешкото отношение към сестра ѝ в един изключително труден момент. Поредното изпитание в невероятната кариера на Вон, белязана от възходи, победи, тежки контузии, операции и дълги периоди на възстановяване.

Тази травма отново напомни колко крехка може да бъде дори една от най-силните фигури в алпийските ски. И колко решаваща е ролята на хората зад кулисите — онези, които не се виждат на подиума, но са там в най-болезнения миг.

Снимка: Reuters

„Знаех, че ще има положителна страна в цялото това нещо... Шегата настрана, специални благодарности на всички наистина мили и грижовни лекари и медицински сестри, които помогнаха на Линдзи“, написа Карин, която има над 70 последователи в Instagram.

В деня на падането: Още една трагедия за Линдзи Вон
