„Отидете в спешното!“ – съветът след травмата на Вон, който стана хит

След тежкото падане в "Олимпия деле Тофане" на 8 февруари и четирите операции в болница Ospedale Ca' Foncello в Тревизо, ски легендата Линдзи Вон вече се възстановява в родината си.

За сестра ѝ Карин Килдоу престоят в Италия обаче е оставил много повече от медицински спомени.

В публикация в Instagram, която бързо стана вайръл, тя написа с чувство за хумор: „Изтрийте приложенията си за запознанства – отидете в италианските спешни отделения.“

Зад шегата стои искрена признателност. Карин благодари специално на лекарите и медицинските сестри за грижата, вниманието и човешкото отношение към сестра ѝ в един изключително труден момент. Поредното изпитание в невероятната кариера на Вон, белязана от възходи, победи, тежки контузии, операции и дълги периоди на възстановяване.

Тази травма отново напомни колко крехка може да бъде дори една от най-силните фигури в алпийските ски. И колко решаваща е ролята на хората зад кулисите — онези, които не се виждат на подиума, но са там в най-болезнения миг.

Снимка: Reuters

„Знаех, че ще има положителна страна в цялото това нещо... Шегата настрана, специални благодарности на всички наистина мили и грижовни лекари и медицински сестри, които помогнаха на Линдзи“, написа Карин, която има над 70 последователи в Instagram.