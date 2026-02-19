bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Сделката е в ход! Новият централен защитник на Левски минава прегледи

Стипе Вуликич идва от Сампдория

Сделката е в ход! Новият централен защитник на Левски минава прегледи

Защитникът на Сампдория Стипе Вуликич вече е в София и е на крачка от трансфер в Левски, съобщи италианският журналист Андреа Ла Моника.

Очаква се в следващите часове да бъдат финализирани последните детайли по сделката, а утре 25-годишният хърватин ще премине медицински прегледи, преди да подпише със „сините“.

Вуликич пристига от втородивизионния италиански тим, като преди това е носил екипите на Модена и Перуджа. Централният бранител е висок 193 см и е юноша на Хайдук Сплит.

След успеха в Дубай - момчета на Левски са в радара на Аякс (ВИДЕО)

През настоящия сезон той има 13 мача за Сампдория в Серия Б и се очаква да внесе ръст, стабилност и опит в отбраната на Левски.

Снимка: БГНЕС

„Когато стане това факт (б.р. - трансферът), ще разберете през нашия сайт“, сподели изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров по-рано днес, когато отборът отдаде почит на своя патрон Васил Левски.

Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!
 
Тагове:

левски даниел боримиров васил левски сампдория трансфер хайдук сплит Стипе Вуликич Андреа Ла Моника

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА взривява пазара с бранител от Естудиантес!

ЦСКА взривява пазара с бранител от Естудиантес!

"Първи и втори пост бяха чудесни. Аз искам да се извиня!"

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща
Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина

Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина

Последни новини

Везенков показа кой командва!

Везенков показа кой командва!
Животът печели! Български зет се връща в отбора на Гибона и Симеон Николов

Животът печели! Български зет се връща в отбора на Гибона и Симеон Николов
Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина

Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина
„Не съм дошъл за телефон, можем да победим всички без знаме и химн“

„Не съм дошъл за телефон, можем да победим всички без знаме и химн“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV