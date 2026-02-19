Сделката е в ход! Новият централен защитник на Левски минава прегледи

Защитникът на Сампдория Стипе Вуликич вече е в София и е на крачка от трансфер в Левски, съобщи италианският журналист Андреа Ла Моника.

Очаква се в следващите часове да бъдат финализирани последните детайли по сделката, а утре 25-годишният хърватин ще премине медицински прегледи, преди да подпише със „сините“.

Вуликич пристига от втородивизионния италиански тим, като преди това е носил екипите на Модена и Перуджа. Централният бранител е висок 193 см и е юноша на Хайдук Сплит.

През настоящия сезон той има 13 мача за Сампдория в Серия Б и се очаква да внесе ръст, стабилност и опит в отбраната на Левски.

Снимка: БГНЕС

„Когато стане това факт (б.р. - трансферът), ще разберете през нашия сайт“, сподели изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров по-рано днес, когато отборът отдаде почит на своя патрон Васил Левски.