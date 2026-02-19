bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков показа кой командва!

23 минути, 16 точки, 100% успех от игра за две точки и е на финал

olympiacosbc.g

Олимпиакос си осигури място на финала в турнира за Купата на Гърция след категорична победа над Маруси с 91:67 в първия полуфинал.

Главен герой бе добре познато лице - най-добрият български баскетболист Александър Везенков, който за малко повече от 23 минути на терена вкара 16 точки при впечатляващ 100% успех от игра за две точки.

 

Освен това той добави 2 борби и 3 откраднати топки, доказвайки за пореден път, че е един от най-ценните играчи на „червено-белите“.

Финалът е насрочен за 21 февруари, а Олимпиакос ще се бори да върне Купата в Пирея.

„Червено-белите“ са носители на трофея през 2022, 2023 и 2024 г., като миналата година загубиха финала инфарктно от Панатинайкос със 75:79.

В другия полуфинал се срещат ПАО и Херкулес.

 

