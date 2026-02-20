bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сон: Рядко се случва нещо толкова красиво, но нищо не е решено (ВИДЕО)

Франсиско Сон, испанският десен бек на Лудогорец, бе звездата на вечерта, донесъл победата с 2:1 над Ференцварош в първия плейоф от Лига Европа на „Хювефарма Арена“.

Неговият впечатляващ гол бе решаващият момент в мача и даде сериозно предимство на „орлите“.

„Рядко се получава толкова красив гол, но днес бях на точното място в точното време. Много съм щастлив – както за попадението, така и за цялата победа. Мачът беше изключително равностоен и този гол се оказа решаващ. Все още ни предстои реванш, но започнахме по правилния начин“, сподели Сон.

"Важен успех"

Испанският бек добави, че победата дава увереност на отбора: „Това е важен успех. Показахме, че отборът расте и вярва в себе си. Свършихме половината работа, но реваншът ще е тежък. Трябва да излезем напълно концентрирани, ако искаме да продължим напред.“

Лудогорец
срещу
Ференцварош
19.02.2026 22:00
Лудогорец
срещу
Ференцварош
19.02.2026 22:00
