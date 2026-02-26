bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Гледайте мача на живо от 19:45 по bTV Action или онлайн на VOYO.BG

Тежка задача предстои за Лудогорец тази вечер. Ако мачът в Разград срещу Ференцварош беше труден, то гостуването в Унгария със сигурност ще бъде много по-трудно!

Лудогорец или Ференцварош

Българският шампион взе първия мач с 2:1, но това никога не е достатъчно в евротурнирите, особено когато срещу теб е отбор като Фради.

Снимка: Reuters

Допреди седмица "орлите" нямаха победа над този съперник от 2019 г., която пък беше именно на стадиона на унгарския гранд. Тогава тимът от Разград победи с 3:0 след голове на Джоди Лукоки и Рафаел Форстер в мач от груповата фаза на Лига Европа.

Ако Лудогорец отстрани Ференцварош, то на осминафиналите ще срещне един от португалските Порто или Брага.

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Припомняме, че Брага отстрани Левски в плейофите на Лига Европа, след труден успех във втория мач и гол в 104' на Фран Наваро.

Снимка: Reuters

Разградчани загубиха през уикенда с 1:2 от Ботев Пловдив и вече са на 10 точки от лидера в Първа лига Левски, а техническият директор Козмин Моци сподели, че битката за титлата е много трудна. Сега обаче основният фокус на футболистите на Пер-Матиас Хьогмо трябва да е Ференцварош.

За кадем в самолета за Будапеща се качи и Веселин Маринов.

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош и да стигне до елиминациите за първи път от сезон 2013/14? Гледайте мача на живо тази вечер от 19:45 ч. по bTV Action или онлайн на VOYO.BG.

Лудо Фере

Снимка: Reuters

Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)
Ференцварош
срещу
Лудогорец
26.02.2026 19:45
България футбол лига европа Унгария веселин маринов лудогорец орли ференцварош ПерМатиас Хьогмо

