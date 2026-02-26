Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Тежка задача предстои за Лудогорец тази вечер. Ако мачът в Разград срещу Ференцварош беше труден, то гостуването в Унгария със сигурност ще бъде много по-трудно!

Лудогорец или Ференцварош

Българският шампион взе първия мач с 2:1, но това никога не е достатъчно в евротурнирите, особено когато срещу теб е отбор като Фради.

Снимка: Reuters

Допреди седмица "орлите" нямаха победа над този съперник от 2019 г., която пък беше именно на стадиона на унгарския гранд. Тогава тимът от Разград победи с 3:0 след голове на Джоди Лукоки и Рафаел Форстер в мач от груповата фаза на Лига Европа.

Ако Лудогорец отстрани Ференцварош, то на осминафиналите ще срещне един от португалските Порто или Брага.

Припомняме, че Брага отстрани Левски в плейофите на Лига Европа, след труден успех във втория мач и гол в 104' на Фран Наваро.

Снимка: Reuters

Разградчани загубиха през уикенда с 1:2 от Ботев Пловдив и вече са на 10 точки от лидера в Първа лига Левски, а техническият директор Козмин Моци сподели, че битката за титлата е много трудна. Сега обаче основният фокус на футболистите на Пер-Матиас Хьогмо трябва да е Ференцварош.

За кадем в самолета за Будапеща се качи и Веселин Маринов.

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош и да стигне до елиминациите за първи път от сезон 2013/14? Гледайте мача на живо тази вечер от 19:45 ч. по bTV Action или онлайн на VOYO.BG.

Снимка: Reuters