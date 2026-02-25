bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)

Нямаме преднина, която да ни успокоява, каза техническият директор на Лудогорец преди реванша с Ференцварош

„Трябва да сме реалисти – шансовете ни в първенството драстично намаляха след мача с Ботев. В Будапеща ни очаква тежък двубой, но отиваме да се борим докрай. Нямаме преднина, която да ни успокоява – всеки мач е важен.

Десет точки са голяма дистанция, но ще се борим до последно и ще видим какво ще стане в края на май.“ Думите са на техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, който говори пред медиите преди заминаването на тима за Будапеща, където „орлите“ ще гостуват на Ференцварош в реванш от Лига Европа. В Разград селекцията на Пер-Матиас Хьогмо победи с 2:1.

Снимка: Lap.bg

Най-новото попълнение на "орлите" - Алберто Салидо, също се качи на самолета за Будапеща. Испанецът няма право да играе, но за да се адаптира по-бързо към отбора, пътува с новите си съотборници.

Снимка: Lap.bg

„Той не беше моментна идея. След внимателен анализ с треньорския щаб установихме, че той е най-добрият вариант за отбора и точно такъв футболист ни трябва“, поясни Моци.

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)
Ботев Пд
срещу
Лудогорец
23.02.2026 18:00
Тагове:

България левски лига европа титла лудогорец ференцварош козмин моци треньорски щаб

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

10 шампиони. 1 победител. Кой сега е №1?

10 шампиони. 1 победител. Кой сега е №1?
Ивелин Попов казва „стоп“!

Ивелин Попов казва „стоп“!

"Илия Груев е микс между Стоичков и Матеус"
Линдзи Вон: Битката на ума може да бъде мрачна и безмилостна...

Линдзи Вон: Битката на ума може да бъде мрачна и безмилостна...

Последни новини

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)
Ивелин Попов казва „стоп“!

Ивелин Попов казва „стоп“!
Линдзи Вон: Битката на ума може да бъде мрачна и безмилостна...

Линдзи Вон: Битката на ума може да бъде мрачна и безмилостна...
Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?

Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV