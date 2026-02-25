Моци откровен: Шансовете ни за титлата драстично намаляха (ВИДЕО)

„Трябва да сме реалисти – шансовете ни в първенството драстично намаляха след мача с Ботев. В Будапеща ни очаква тежък двубой, но отиваме да се борим докрай. Нямаме преднина, която да ни успокоява – всеки мач е важен.

Десет точки са голяма дистанция, но ще се борим до последно и ще видим какво ще стане в края на май.“ Думите са на техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, който говори пред медиите преди заминаването на тима за Будапеща, където „орлите“ ще гостуват на Ференцварош в реванш от Лига Европа. В Разград селекцията на Пер-Матиас Хьогмо победи с 2:1.

Снимка: Lap.bg

Най-новото попълнение на "орлите" - Алберто Салидо, също се качи на самолета за Будапеща. Испанецът няма право да играе, но за да се адаптира по-бързо към отбора, пътува с новите си съотборници.

Снимка: Lap.bg

„Той не беше моментна идея. След внимателен анализ с треньорския щаб установихме, че той е най-добрият вариант за отбора и точно такъв футболист ни трябва“, поясни Моци.