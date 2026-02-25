bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тайният коз на Лудогорец? Веселин Маринов тръгна за кадем! (ВИДЕО)

Голям фен съм на отбора, дано бием, призна изпълнителят на &quot;За теб, България&quot;

Големият български изпълнител Веселин Маринов ще гледа на живо реваншът между Ференцварош и Лудогорец от плейофите в Лига Европа. Сблъсъкът е утре от 22:00 ч. и ще може да го гледате пряко в ефира на bTV Action.

Този път Маринов не е на сцената, а в ролята си на запален фен.

„Много голям фен съм на Лудогорец. Тръгвам с тях за кадем. Надявам се да бием“, споделя певецът на летището в Пловдив, откъдето "орлите" тръгнаха за Унгария.

Лудогорец отмъкна юноша на Атлетико Мадрид под носа на ЦСКА 1948

Любовта му към футбола не е просто емоция – тя е страст, подплатена със знания. „Мога да споря с всеки – и за световния, и за българския футбол“, каза той.

Снимка: Олег Попов

Маринов подчертава, че химнът, който е създал за разградчани, е бил изцяло по негова инициатива: „Синдикално, без поръчка от ръководството. Направих го от любов. Получи се много хубаво и мотивира отбора и феновете преди всеки мач.“

Любимият му настоящ футболист е Ивайло Чочев, а преди години сърцето му е било спечелено от легендата Мартин Камбуров. „Чочев ми е любимият български футболист изобщо.“

Кийн избухна след загубата в Разград: Не заслужавахме това!

Интересното е, че досега често е пропускал мачове на живо заради концерти. „Винаги съвпадаха с участия, понякога за по-дълго време. Сега е по-пуст период и се радвам, че мога да пътувам с отбора. Два дни ще говоря само за футбол. Утре пристигаме през нощта във Варна, стоя три-четири часа и хващам самолет за София. Това може да го направи само човек, който наистина много обича отбора.“

Европейска вечер в Разград! Лудогорец излъга Ференцварош
Ботев Пд
срещу
Лудогорец
23.02.2026 18:00
