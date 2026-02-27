bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Италиански сблъсък в Лига Европа. Срещу кого ще играят останалите в Европа българи?

Вижте жребия и в Лигата на конференциите

След като стана ясно, че Реал Мадрид и Манчестър Сити ще играят отново в Шампионска лига, дойде време и за жребиите в Лига Европа и Лигата на конференциите. 

За жалост Лудогорец отпадна от Ференцварош с общ резултат от двата мача 2:3 и "орлите" не участваха в церемонията. 

Двама българи пък продължават европейския си поход, но в Лигата на конференциите. Това са Пламен Андреев (Лех Познан) и Мартин Георгиев (АЕК Атина).

Жребият за Лига Европа

Мачовете от осминафиналите във втория по сила европейски клубен турнир ще се играят на 12 и 19 март.

Генк - Фрайбург
Болоня - Рома
Ференцварош - Брага
Щутгарт - Порто
Панатинайкос - Бетис
Нотингам Форест - Мидтиланд
Селта - Олимпик Лион
Лил - Астън Вила

Ето и схемата за следващите фази на турнира:

Жребият в Лигата на конференциите

Двата българи - Андреев и Георгиев, също научиха съперниците си. 

И техните мачове от осминафиналите са на 12 и 19 март. 

Кристъл Палас - АЕК Ларнака
Лех Познан - Шахтьор Донецк
Сигма - Майнц
Самсунспор - Райо Валекано
АЗ Алкмаар - Спарта Прага
Целие - АЕК Атина
Фиорентина - Ракув
Риека - Страсбург 

Ето и схемата:

