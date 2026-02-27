Италиански сблъсък в Лига Европа. Срещу кого ще играят останалите в Европа българи?

След като стана ясно, че Реал Мадрид и Манчестър Сити ще играят отново в Шампионска лига, дойде време и за жребиите в Лига Европа и Лигата на конференциите.

За жалост Лудогорец отпадна от Ференцварош с общ резултат от двата мача 2:3 и "орлите" не участваха в церемонията.

Двама българи пък продължават европейския си поход, но в Лигата на конференциите. Това са Пламен Андреев (Лех Познан) и Мартин Георгиев (АЕК Атина).

Жребият за Лига Европа

Мачовете от осминафиналите във втория по сила европейски клубен турнир ще се играят на 12 и 19 март.

Генк - Фрайбург

Болоня - Рома

Ференцварош - Брага

Щутгарт - Порто

Панатинайкос - Бетис

Нотингам Форест - Мидтиланд

Селта - Олимпик Лион

Лил - Астън Вила

Ето и схемата за следващите фази на турнира:

Жребият в Лигата на конференциите

Двата българи - Андреев и Георгиев, също научиха съперниците си.

И техните мачове от осминафиналите са на 12 и 19 март.

Кристъл Палас - АЕК Ларнака

Лех Познан - Шахтьор Донецк

Сигма - Майнц

Самсунспор - Райо Валекано

АЗ Алкмаар - Спарта Прага

Целие - АЕК Атина

Фиорентина - Ракув

Риека - Страсбург

Ето и схемата: