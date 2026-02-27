Италиански сблъсък в Лига Европа. Срещу кого ще играят останалите в Европа българи?

След като стана ясно, че Реал Мадрид и Манчестър Сити ще играят отново в Шампионска лига, дойде време и за жребиите в Лига Европа и Лигата на конференциите.
За жалост Лудогорец отпадна от Ференцварош с общ резултат от двата мача 2:3 и "орлите" не участваха в церемонията.
Двама българи пък продължават европейския си поход, но в Лигата на конференциите. Това са Пламен Андреев (Лех Познан) и Мартин Георгиев (АЕК Атина).
Мачовете от осминафиналите във втория по сила европейски клубен турнир ще се играят на 12 и 19 март.
Генк - Фрайбург
Болоня - Рома
Ференцварош - Брага
Щутгарт - Порто
Панатинайкос - Бетис
Нотингам Форест - Мидтиланд
Селта - Олимпик Лион
Лил - Астън Вила
Ето и схемата за следващите фази на турнира:
Двата българи - Андреев и Георгиев, също научиха съперниците си.
И техните мачове от осминафиналите са на 12 и 19 март.
Кристъл Палас - АЕК Ларнака
Лех Познан - Шахтьор Донецк
Сигма - Майнц
Самсунспор - Райо Валекано
АЗ Алкмаар - Спарта Прага
Целие - АЕК Атина
Фиорентина - Ракув
Риека - Страсбург
Ето и схемата: