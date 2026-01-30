bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ясно е! Лудогорец отново срещу унгарския си кошмар!

За осми и девети път!

Лудогорец отново ще се сблъска с Ференцварош в европейските клубни турнири! 

"Орлите" ще играят срещу добре познатия унгарски съперник в плейофите за влизане в осминафиналите на Лига Европа

Това определи тегленият днес, 30 януари, жребий в Нион. 

Отново и отново

Лудогорец и Ференцварош играха един срещу друг в началото на ноември като част от първата фаза на турнира. 

Тогава разградчани гостуваха в Унгария и загубиха с 1:3

Снимка: Lap.bg

Това бе седми мач между двата тима. Статистиката не е в полза на "орлите" - 1 победа, 2 равенства и 4 загуби. 

Успехът е от сезон 2019/2020, когато Лудогорец победи този съперник с 3:0 в груповата фаза на Лига Европа. 

По-рано през същия сезон унгарците изхвърлиха родния тим в първия кръг на квалификациите на Шампионската лига с общ резултат 5:3. 

През настоящата кампания двата тима се срещнаха пак в пресявките на най-силния европейски клубен турнир, но в трети кръг. В Разград резултатът беше 0:0, а в Будапеща - 3:0 за домакините. 

Кога?

Следващият им сблъсък ще бъде на 19 февруари. Реваншът е на 26 февруари. 

Снимка: Lap.bg

Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи. 

При победа Лудогорец ще играе на осминафинал и ще чака с нетърпение жребият на 27 февруари, за да разбере пътя си напред в турнира. 

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лудогорец и Ница

Лудогорец
Лудогорец
1 : 0
Ница
Ница
49%
Притежание на топката
51%
9
Точни удари
10
10
Неточни удари
9
34
Опасни атаки
38
12
Нарушения
13
5
Корнери
8
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

39
17 24 4 3
30 23
11 14 77
29
90
47 22 21
41 39
20 33 28 36
80
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Петър Станич 14 Петър Станич
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Yehvann Diouf 80 Yehvann Diouf
Том Луше 20 Том Луше
Антоан Менди 33 Антоан Менди
28
Брад Хамилтън Манцунга Макуангу 36 Брад Хамилтън Манцунга Макуангу
Евертън Перейра 41 Евертън Перейра
39
Тиаго Гувея 47 Тиаго Гувея
Танги Ндомбеле 22 Танги Ндомбеле
Исак Янсон 21 Исак Янсон
Кевин Карлос Оморуи 90 Кевин Карлос Оморуи
Тагове:

лига европа Унгария жребий будапеща лудогорец плейоф ференцварош пресявки

