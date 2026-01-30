Ясно е! Лудогорец отново срещу унгарския си кошмар!

Лудогорец отново ще се сблъска с Ференцварош в европейските клубни турнири!
"Орлите" ще играят срещу добре познатия унгарски съперник в плейофите за влизане в осминафиналите на Лига Европа.
Това определи тегленият днес, 30 януари, жребий в Нион.
Лудогорец и Ференцварош играха един срещу друг в началото на ноември като част от първата фаза на турнира.
Тогава разградчани гостуваха в Унгария и загубиха с 1:3.
Това бе седми мач между двата тима. Статистиката не е в полза на "орлите" - 1 победа, 2 равенства и 4 загуби.
Успехът е от сезон 2019/2020, когато Лудогорец победи този съперник с 3:0 в груповата фаза на Лига Европа.
По-рано през същия сезон унгарците изхвърлиха родния тим в първия кръг на квалификациите на Шампионската лига с общ резултат 5:3.
През настоящата кампания двата тима се срещнаха пак в пресявките на най-силния европейски клубен турнир, но в трети кръг. В Разград резултатът беше 0:0, а в Будапеща - 3:0 за домакините.
Следващият им сблъсък ще бъде на 19 февруари. Реваншът е на 26 февруари.
Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи.
При победа Лудогорец ще играе на осминафинал и ще чака с нетърпение жребият на 27 февруари, за да разбере пътя си напред в турнира.
