Футбол Лига Европа

Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец

Българският шампион загуби с 1:3 в Унгария

Reuters

Нова грешна стъпка на Лудогорец в Лига Европа! Българският шампион загуби с 1:3 от Ференцварош в Унгария и усложни още повече ситуацията, в която се намира. Това е трета поредна загуба на "орлите" в турнира. 

Какво се случи?

Още в 7-ата минута Лудогорец създаде отлична голова възможност. Филип Калоч се възползва от предоставеното му пространство, напредна уверено до наказателното поле на Ференцварош и вместо да нанесе удар, предпочете да подаде към Ерик Маркус. Нападателят стреля, но топката мина встрани от десния стълб на вратата, пазена от Денес Дибуш.

Ференцварош откри резултата в 31-ата минута. Чебрайлс Макрецкис центрира прецизно в наказателното поле на Лудогорец, където Юсуф Бамиделе с глава свали топката към напълно непокрития Габи Каниховски, който е трансферна цел на ЦСКА. Израелецът не пропусна шанса си и от близка дистанция прати топката под гредата, без да остави шанс на вратаря Серджио Падт.

Снимка: Reuters

Само 8 минути по-късно Ерик Маркус сбърка, след като позволи на Каду да му отнеме топката. Играчът на Ференцварош излезе очи в очи с Падт, но от малък ъгъл предпочете да подава, вместо да стреля, и пропиля отлична възможност.

В 41-ата минута Чебрайлс Макрецкис пробва далечен изстрел, но Падт беше на мястото си и спаси без проблем.

Малко преди почивката Ференцварош вкара втори гол, но той беше отменен. В 43-ата минута Юсуф Бамиделе получи дълъг извеждащ пас, преодоля Оливие Вердон и прати топката във вратата на Падт. След преглед с ВАР обаче попадението не бе зачетено, тъй като Бамиделе се оказа в засада.

Снимка: Reuters

През второто полувреме Ференцварош все пак вкара втори гол. Груба грешка на Педро Нареси сложи топката на пътя на Каду, който бе безапелационен.

След това попадение Лудогорец сякаш се събуди и притисна унгарците пред наказателното им поле. Резултатът дойде 78', когато Сон намали на 1:2 с красив удар в далечния ъгъл на вратаря на Ференцварош и върна интригата.

Снимка: Reuters

В 83' Ференцварош имаше страхотна възможност отново да поведе с два гола. След светкавична контратака Чебрайлс Макрецкис излезе сам срещу Падт, но вратарят на Лудогорец успя да спаси удара на бившия футболист на Пирин Благоевград.

Три минути по-късно обаче унгарският отбор сложи точка на спора. Много свободно пространство бе оставено на Алекс Тот, който се възползва и подаде към Лени Джозеф и той с прецизен удар и с помощта на гредата отбеляза трети гол за своя тим.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
3 : 1
Лудогорец
Лудогорец
49%
Притежание на топката
51%
13
Точни удари
8
6
Неточни удари
6
47
Опасни атаки
36
13
Нарушения
9
7
Корнери
5
3
Засади
1
3-5-2
Формация
4-1-3-2
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
27 28 22
25 16 5 36 20
8 11
14 23
77 26 11
30
17 24 4 3
1
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Габор Шандор Салай 22 Габор Шандор Салай
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Кристофър Захариасен 16 Кристофър Захариасен
Наби Кейта 5 Наби Кейта
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Каду 20 Каду
Александър Пешич 8 Александър Пешич
Б. Юсуф 11 Б. Юсуф
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Петър Станич 14 Петър Станич
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Тагове:

България футбол цска лига европа Унгария загуба пирин благоевград лудогорец ференцварош

