Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец

Нова грешна стъпка на Лудогорец в Лига Европа! Българският шампион загуби с 1:3 от Ференцварош в Унгария и усложни още повече ситуацията, в която се намира. Това е трета поредна загуба на "орлите" в турнира.
Още в 7-ата минута Лудогорец създаде отлична голова възможност. Филип Калоч се възползва от предоставеното му пространство, напредна уверено до наказателното поле на Ференцварош и вместо да нанесе удар, предпочете да подаде към Ерик Маркус. Нападателят стреля, но топката мина встрани от десния стълб на вратата, пазена от Денес Дибуш.
Ференцварош откри резултата в 31-ата минута. Чебрайлс Макрецкис центрира прецизно в наказателното поле на Лудогорец, където Юсуф Бамиделе с глава свали топката към напълно непокрития Габи Каниховски, който е трансферна цел на ЦСКА. Израелецът не пропусна шанса си и от близка дистанция прати топката под гредата, без да остави шанс на вратаря Серджио Падт.
Само 8 минути по-късно Ерик Маркус сбърка, след като позволи на Каду да му отнеме топката. Играчът на Ференцварош излезе очи в очи с Падт, но от малък ъгъл предпочете да подава, вместо да стреля, и пропиля отлична възможност.
В 41-ата минута Чебрайлс Макрецкис пробва далечен изстрел, но Падт беше на мястото си и спаси без проблем.
Малко преди почивката Ференцварош вкара втори гол, но той беше отменен. В 43-ата минута Юсуф Бамиделе получи дълъг извеждащ пас, преодоля Оливие Вердон и прати топката във вратата на Падт. След преглед с ВАР обаче попадението не бе зачетено, тъй като Бамиделе се оказа в засада.
През второто полувреме Ференцварош все пак вкара втори гол. Груба грешка на Педро Нареси сложи топката на пътя на Каду, който бе безапелационен.
След това попадение Лудогорец сякаш се събуди и притисна унгарците пред наказателното им поле. Резултатът дойде 78', когато Сон намали на 1:2 с красив удар в далечния ъгъл на вратаря на Ференцварош и върна интригата.
В 83' Ференцварош имаше страхотна възможност отново да поведе с два гола. След светкавична контратака Чебрайлс Макрецкис излезе сам срещу Падт, но вратарят на Лудогорец успя да спаси удара на бившия футболист на Пирин Благоевград.
Три минути по-късно обаче унгарският отбор сложи точка на спора. Много свободно пространство бе оставено на Алекс Тот, който се възползва и подаде към Лени Джозеф и той с прецизен удар и с помощта на гредата отбеляза трети гол за своя тим.
