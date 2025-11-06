Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец

Нова грешна стъпка на Лудогорец в Лига Европа! Българският шампион загуби с 1:3 от Ференцварош в Унгария и усложни още повече ситуацията, в която се намира. Това е трета поредна загуба на "орлите" в турнира.

Какво се случи?

Още в 7-ата минута Лудогорец създаде отлична голова възможност. Филип Калоч се възползва от предоставеното му пространство, напредна уверено до наказателното поле на Ференцварош и вместо да нанесе удар, предпочете да подаде към Ерик Маркус. Нападателят стреля, но топката мина встрани от десния стълб на вратата, пазена от Денес Дибуш.

Ференцварош откри резултата в 31-ата минута. Чебрайлс Макрецкис центрира прецизно в наказателното поле на Лудогорец, където Юсуф Бамиделе с глава свали топката към напълно непокрития Габи Каниховски, който е трансферна цел на ЦСКА. Израелецът не пропусна шанса си и от близка дистанция прати топката под гредата, без да остави шанс на вратаря Серджио Падт.

Снимка: Reuters

Само 8 минути по-късно Ерик Маркус сбърка, след като позволи на Каду да му отнеме топката. Играчът на Ференцварош излезе очи в очи с Падт, но от малък ъгъл предпочете да подава, вместо да стреля, и пропиля отлична възможност.

В 41-ата минута Чебрайлс Макрецкис пробва далечен изстрел, но Падт беше на мястото си и спаси без проблем.

Малко преди почивката Ференцварош вкара втори гол, но той беше отменен. В 43-ата минута Юсуф Бамиделе получи дълъг извеждащ пас, преодоля Оливие Вердон и прати топката във вратата на Падт. След преглед с ВАР обаче попадението не бе зачетено, тъй като Бамиделе се оказа в засада.

Снимка: Reuters

През второто полувреме Ференцварош все пак вкара втори гол. Груба грешка на Педро Нареси сложи топката на пътя на Каду, който бе безапелационен.

След това попадение Лудогорец сякаш се събуди и притисна унгарците пред наказателното им поле. Резултатът дойде 78', когато Сон намали на 1:2 с красив удар в далечния ъгъл на вратаря на Ференцварош и върна интригата.

Снимка: Reuters

В 83' Ференцварош имаше страхотна възможност отново да поведе с два гола. След светкавична контратака Чебрайлс Макрецкис излезе сам срещу Падт, но вратарят на Лудогорец успя да спаси удара на бившия футболист на Пирин Благоевград.

Три минути по-късно обаче унгарският отбор сложи точка на спора. Много свободно пространство бе оставено на Алекс Тот, който се възползва и подаде към Лени Джозеф и той с прецизен удар и с помощта на гредата отбеляза трети гол за своя тим.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Лудогорец